Un nouveau CEO chez Isabel Group

L’entreprise fintech Isabel Group a un nouveau CEO en la personne de Kris De Ryck. Il devrait entre autres développer la numérisation de la firme.

Isabel Group se focalise sur les paiements et simplifie les processus administratifs entre entreprises, banques et bureaux comptables. Ses services, dont Zoomit, sont utilisés par 90.000 sociétés et 2.000 banques. Le nouveau CEO, Kris De Ryck, sera chargé de renforcer encore la position d’Isabel Group dans les domaines des paiements, de la numérisation et des données.

Il a débuté chez Isabel il y a deux mois et était avant cela CEO chez Belgian Mobile ID, Bancontact et auprès du réseau de distributeurs automatiques de billets Batopin. Dans sa nouvelle fonction, il remplace l’ex-CEO Jean de Crane, qui reste à bord en tant que conseiller de la division business.