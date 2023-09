Proximus nomme Christophe Van de Weyer au poste de CEO de Telesign

Christophe Van de Weyer a été nommé par le Groupe Proximus à la fonction de nouveau CEO de sa filiale américaine Telesign. A partir du 15 septembre, il y remplacera Joe Burton, qui a décidé de quitter le groupe.

Dans son nouveau rôle, Van de Weyer devrait encore accélérer la croissance de Telesign et créer des synergies avec l’entreprise Route Mobile récemment rachetée – une transaction qui devrait du reste être finalisée d’ici six à neuf mois.

Christophe Van de Weyer est titulaire d’un master en ingénierie commerciale de la KU Leuven et a rejoint le groupe Proximus en juillet 2020, après avoir travaillé chez Bain & Company pendant près de vingt ans. Van de Weyer est devenu Chief Operating Officer au sein de la Business Unit Enterprise et s’est vu confier en 2021 la responsabilité supplémentaire de directeur général des filiales IT de Proximus au Benelux.

Nouvelles perspectives

Joe Burton, CEO de Telesign depuis 2021, a décidé de quitter le groupe Proximus. ‘Monsieur Burton a joué un rôle déterminant dans l’application de la stratégie de Telesign, générant de solides résultats commerciaux et préparant l’entreprise pour l’avenir’, peut-on lire dans un communiqué de presse.

Telesign est un acteur majeur dans le secteur des activités d’identité numérique (DI). Le rachat annoncé de Route Mobile, spécialisée dans les communications numériques (CPaaS), offre à l’entreprise de nouvelles perspectives en vue, selon elle, de renforcer encore sa gamme de produits et d’élargir géographiquement sa clientèle.