Paul Saleh devient le quatrième CEO d’Atos en un peu plus de deux ans

L’ancien directeur financier Paul Saleh va diriger Atos. Il devient ainsi le quatrième CEO de l’entreprise technologique française encore et toujours en grande difficulté.

Saleh travaille pour Atos depuis août 2023. Avant cela, il fut entre autres CFO chez CSC/DXC et chez Sprint Nextel, où il fut également CEO ad intérim. Avant d’arriver chez Atos, il fut aussi CEO de Gainwell Technologies. Précédemment, il fut actif chez Disney.

Il est désormais le nouveau CEO d’Atos sur une liste qui semble s’allonger chaque année davantage. En octobre 2021, Elie Girard s’en alla suite à plusieurs problèmes, dont l’échec du rachat de DXC Technology. Il fut remplacé en janvier 2022 par Rodolphe Belmer, qui annonca son départ six mois plus tard seulement après des divergences d’opinion avec le conseil d’administration.

Belmer fut remplacé par un Belge, Yves Beernaert, en octobre de l’année dernière. A son propos, il était clair dès le début qu’il rejoindrait plus tard la spin-off Eviden. Désormais, la direction d’Atos repose donc entre les mains de Saleh. A peu près au même moment que la nomination de Beernaert, Atos a également choisi un nouveau président en la personne de Jean-Pierre Mustier.

Saleh dirigera une entreprise en difficulté. Atos est en effet encore et toujours en phase de transition, mais la revente de Tech Foundations subit également du retard. Tech Foundations regroupe en fait les services IT traditionnels tels que les centres de données et l’espace de travail numérique, qui sont moins rentables. Les négociations avec EPEI du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky prennent en fait plus de temps que prévu.

Parallèlement, le nouveau CEO annonce d’emblée que l’entreprise n’atteindra pas ses objectifs de trésorerie pour le second semestre de l’année. Saleh affirme que la revente de Tech Foundations, ainsi que celle des activités big data & security à Airbus, ainsi que le refinancement de l’entreprise constituent les priorités.