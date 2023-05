Par peur de louper le coche, les CEO se jettent dans l’IA

Pour les CEO, l’IA est la technologie de pointe qui bouleversera leur secteur dans les trois prochaines années. La peur motiverait les décisions.

Les chefs d’entreprise voient dans l’intelligence artificielle (IA) la technologie la plus perturbatrice pour leur secteur. C’est l’une des conclusions d’une enquête mondiale menée par le bureau d’étude Gartner auprès de plus de 400 CEO. 21 % d’entre eux ont qualifié l’IA de “most disruptive technology” (technologie la plus perturbatrice) pour le secteur dans lequel ils sont actifs. Cette enquête, intitulée “CEO and Senior Business Executive Survey”, a été menée de juillet à décembre 2022 inclus, tandis que ChatGPT n’a été démocratisé que fin novembre. Ce n’est que depuis lors que des produits d’IA générative sont introduits régulièrement, tant pour les consommateurs que pour les entreprises. Un sondage actualisé donnerait donc sans doute des chiffres encore plus élevés.

FOMO

“L’IA générative aura des conséquences profondes pour les entreprises et les modèles d’entreprise”, explique Mark Raskino, analyste du bureau d’étude Gartner. “La peur de rater quelque chose (FOMO ou fear of missing out, NDLR) est un moteur puissant pour les marchés de la technologie. L’IA a maintenant atteint ce moment charnière où les CEO qui n’ont pas encore investi dans cette technologie ont peur de rater quelque chose d’important pour leur position concurrentielle”, ajoute Mark Raskino.

CEOs’ Top Strategic Business Priorities for 2023-2024 (Source: Gartner)

La croyance en une récession brève et superficielle

La moitié des CEO citent la croissance comme étant la principale priorité stratégique de leur entreprise pour 2023. La plupart d’entre eux pensent qu’une éventuelle récession économique en 2023 sera plutôt superficielle et de courte durée. L’étude révèle également que les CEO ne s’inquiètent pas beaucoup plus des flux de trésorerie, des capitaux et de l’acquisition de fonds que lors d’une enquête similaire menée en 2022. La croissance demeure donc la priorité numéro 1 des CEO, talonnée par les investissements dans la technologie. La troisième place est occupée par la “workforce” c’est-à-dire tous les soucis relatifs au personnel d’une entreprise. Attirer et garder des talents constitue la principale priorité dans cette catégorie.

Et l’inflation ?

22 % des CEO considèrent l’inflation comme le risque d’entreprise le plus dommageable (“most damaging”). Près d’un quart des répondants prédisent que l’inflation risque de rendre leurs clients plus sensibles aux hausses de prix. Pourtant, augmenter les prix reste la principale mesure que prennent les CEO en réaction à l’inflation (44 %). Viennent ensuite l’optimisation des coûts (36 %), puis la productivité, l’efficacité et l’automatisation (21 %).