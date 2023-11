NTT Data Belgium nomme Robert van der Eijk au poste de directeur général

Robert van der Eijk devient le nouveau managing director for Digital Strategy & Advisory chez NTT Data Belgium. Van der Eijk possède plus de trente ans d’expérience en management consulting et était jusqu’au début de cette année le visage même de CapGemini Invent Belgium, dont il fut le directeur pendant quasiment onze ans.

Durant sa carrière, Robert van der Eijk fut actif dans différents secteurs, dont l’automobile, la vente au détail, les télécommunications et les firme d’utilité publique. Chez NTT Data Belgium, il prendra en charge le développement et le positionnement de l’unité commerciale Digital Strategy & Advisory, tout en supervisant personnellement la stratégie numérique et les services de consultance dans divers secteurs.

‘Robert est une énorme recrue pour notre entreprise, et nous sommes fiers de le compter dorénavant dans notre équipe’, déclare Sophie Leconte, CEO de NTT Data FraBelux. ‘Son expérience et son expertise nous aideront considérablement à soutenir les clients dans leur parcours numérique.’