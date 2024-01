Lode Peeters quitte Tobania au bout de 18 ans

Le directeur de Tobania a quitté l’entreprise. Le rachat par Sopra Steria entériné, il va désormais se concentrer sur d’autres activités.

Peeters a débuté chez Tobius en 2006 en tant que co-fondateur et CEO. En 2014, l’entreprise a continué sous l’appellation Tobania, conjointement avec Saga Consulting. Tobania elle-même fut rachetée par Sopra Steria l’année dernière. Cette transaction marque désormais également la fin pour Peeters en tant que CEO de l’entreprise.

Lode Peeters. © Danny Gys / Reporters

Mais la retraite n’est pas encore à l’ordre du jour. Peeters reste président d’Agoria, tout en étant actuellement actif aussi en tant qu’investisseur dans des entreprises technologiques et manufacturières belges, où il est assume le rôle d’administrateur. Il y est également conseiller et coach. On ne sait pas encore exactement qui lui succédera chez Tobania. Dans le cadre du rachat, Sopra Steria a également repris son homologue sectoriel Ordina. Aujourd’hui, on examine en interne comment ces trois entreprises opéreront ensemble dans notre pays.