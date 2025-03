Le nouveau country manager de ManageEngine détaille sa stratégie de croissance au Benelux

Le fournisseur IT indien ManageEngine, une composante de Zoho Corporation, nomme Sabarishwaran J au poste de country manager pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Son objectif est de doubler la part de marché de l’entreprise.

En nommant Sabarishwaran J – Saby pour les intimes -, l’entreprise indienne insiste sur son ambitieuse stratégie de croissance. L’entreprise entend en effet fortement accroître sa part de marché au Benelux. ‘Le but est de doubler notre actuelle part de marché d’ici trois à cinq ans’, affirme Saby. Il veut y parvenir par une solide présence locale, afin d’être littéralement proche des clients.

Selon ManageEgine, plus de 2.500 entreprises au Benelux utilisent l’une de ses solutions. Ces clients sont principalement actifs dans des secteurs tels que l’enseignement, les soins de santé et la logistique. L’année dernière, l’entreprise a enregistré une hausse de 20 pour cent de son chiffre d’affaires et une augmentation de sa clientèle de 15 pour cent par rapport à 2023.

Ne plus être soutenus au départ de l’Inde

Saby est depuis 2023 déjà Regional Sales Director au Benelux et responsable de plusieurs équipes actives en ‘customer service’ et ‘business development’. Il débuta sa carrière chez ManageEngine en tant que directeur des ventes en Grande-Bretagne, après quoi il rejoignit le Benelux. Il déménagea récemment à Utrecht aux Pays-Bas pour y assumer sa nouvelle fonction. Jusqu’il y a peu, tous les clients du Benelux étaient soutenus au départ de l’Inde. ‘Utrecht est depuis des années déjà notre base de travail européenne. En plus de l’équipe européenne, je suis, à partir de ce bureau, en charge aussi d’une autre équipe étoffée pour le Benelux’, explique Saby. L’une de ses principales priorités sera de renforcer le ‘channel ecosystem’ de ManageEngine.