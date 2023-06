Le directeur de Logitech tire sa révérence après dix ans

Bracken Darrell renonce quasi directement à sa fonction de directeur de Logitech. Il sera encore présent un mois durant, tout en étant immédiatement remplacé à son poste.

Darrell est devenu CEO en 2013 et supervisera le mois prochain la transition vers un nouveau directeur. L’administrateur Guy Getch devient entre-temps CEO ad intérim. La raison du départ de Darrell est qu’il aurait trouvé un nouvel emploi ailleurs, mais on ignore encore où.

L’entreprise suisse Logitech est l’un des acteurs les plus importants et connus dans le domaine des appareils périphériques dont, notamment, les souris, claviers, écouteurs, webcams, étuis pour tablettes et autres accessoires. Durant les dix années que Darrell fut à la barre, l’entreprise a entre autres racheté Astro (casques de jeu) et l’éditeur de logiciels de diffusion Streamlabs.

Dans le communiqué de presse de Logitech, Darrell décrit son départ comme un moment opportun et insiste sur le fait qu’il va préparer un passage en douceur pour son successeur.