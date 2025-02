La propriétaire de Tinder nomme un nouveau directeur

Match Group, la société mère d’applis de rencontres comme Tinder, a nommé un nouveau directeur général. Spencer Rascoff devient en effet le nouveau CEO de l’entreprise américaine, qui est aux prises avec une baisse du nombre d’utilisateurs payants de ses applis.

Rascoff a cofondé Zillow, une plateforme immobilière en ligne. Il remplace à présent Bernard Kim, qui était à la tête de Match Group depuis mai 2022.

L’année dernière, la société a subi une pression croissante de la part d’investisseurs activistes en vue d’opérer un changement de cap majeur qui devrait produire de meilleurs résultats. Mais au quatrième trimestre, le nombre d’utilisateurs payants des applis de rencontres de Match a encore diminué.

Les applis de Match Group, qui incluent également OkCupid et Hinge, ont généré 860 millions de dollars de chiffre d’affaires au cours des trois derniers mois de 2024. C’est moins qu’un an plus tôt. Le bénéfice d’exploitation a chuté de 14 pour cent à 223 millions de dollars.