INNOCOM recherche un nouveau CEO

Johan Van Looy, l’actuel CEO d’INNOCOM, donne à sa carrière professionnelle un nouveau tournant et joue pleinement la carte de l’IA. L’entreprise lui recherche donc un successeur.

Cela fait quasiment six ans que Johan Van Looy dirige INNOCOM en tant que CEO. Il avait succédé au fondateur Johan Cattersel, qui avait renoncé à la direction d’exploitation pour devenir président du conseil d’administration. ‘Johan Van Looy a accompli un fantastique parcours’, explique Cattersel à Data News, ‘mais il a à présent décidé de laisser libre cours à sa passion. Je lui souhaite de tout cœur de réussir.’

Johan Van Looy.

Et cette passion, c’est l’intelligence artificielle. Il y a un quart de siècle aujourd’hui, Johan Van Looy décrocha un Master en IA à la KULeuven. Le tout premier projet qu’il réalisa il y a 22 ans lors de son arrivée chez INNOCOM, portait du reste aussi sur l’IA. Ces dernières années – et surtout ces derniers mois -, les évolutions dans ce domaine sont réellement spectaculaires, et Johan Van Looy entend à présent s’y concentrer entièrement.

La recherche d’un nouveau CEO a entre-temps démarré: tant en interne qu’en externe. En attendant, Van Looy restera à son poste de CEO jusqu’à la fin de l’année. Après avoir assuré la transition avec son successeur, il entend se retirer quelques mois pour approfondir davantage encore sa connaissance de l’IA et devenir véritablement un expert en la matière.

Johan Cattersel.

‘Je suis particulièrement reconnaissant du travail accompli par Johan ces dernières années au poste de CEO. Johan est le fondateur de notre activité communautaire bien organisée et le pionnier de notre politique du personnel innovante, mettant l’accent sur l’autoguidage et l’authenticité’, ajoute encore le propriétaire d’INNOCOM, Johan Cattersel. INNOCOM a récemment fêté ses 25 années d’existence. Pendant tout ce temps, l’entreprise est devenue l’une des références les plus connues en architecture professionnelle et en transformation numérique, se focalisant nettement sur les formations.