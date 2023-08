De nouveaux patrons chez Codit et Hello Customer

Leslie Cottenjé, qui dirigeait jusqu’il y a peu Hello Customer, devient la nouvelle general manager de Codit Belgique. Sa fonction chez Hello Customer sera reprise par Bram De Vos.

Leslie Cottenjé fut en 2015 l’une des fondatrices d’Hello Customer, conjointement avec Joeri Pansaerts et Bram De Vos. La scale-up propose une plate-forme Software-as-a-Service qui passe en revue les attentes et les expériences des clients pour les entreprises. Elle compte entre autres Telenet, Luminus et Colruyt Group parmi ses clients.

Cottenjé quitte à présent l’entreprise pour prendre la direction de Codit. Le consultant IT et intégrateur Microsoft est une filiale de Proximus et occupe quelque 220 collaborateurs dans huit pays. Cottenjé dirigera la branche belge, selon Stijn Degrieck, CEO de Codit, dans un communiqué de presse: ‘En la personne de Leslie Cottenjé, nous avons trouvé une grande dame qui continuera de développer notre entreprise: elle combine un arrière-plan technologique et une expertise en IA à une vaste expérience dans la vente et à une vision claire d’un leadership inspirant. Nous voulons aller de l’avant au niveau commercial, et le profil de Leslie correspond dès lors parfaitement à l’activité people dans laquelle Codit est active.’

Chez Hello Customer, le co-fondateur Bram De Vos reprendra le rôle de CEO et sera ainsi chargé de faire croître l’entreprise. Hello Customer a levé l’année dernière encore 6 millions d’euros dans le cadre d’une phase de capitalisation, notamment en vue de soutenir l’internationalisation.