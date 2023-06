Barracuda nomme Siroui Mushegian au poste de CIO

La firme de sécurité Barracuda a nommé Siroui Mushegian à la fonction de Chief Information Officer (CIO). Mushegian possède plus de vingt années d’expérience IT et était précédemment au service de BlackLine, où elle était en charge de toute l’IT interne.

Avant d’entrer chez BlackLine, Mushegian avait assumé divers rôles de direction de l’IT chez WNET New York Public Media, NBA, Ralph Lauren et Time, Inc. ‘Sa capacité de réflexion stratégique et son aspiration à l’excellence seront essentielles pour Barracuda dans ce paysage de menaces en évolution constante’, déclare le CEO Hatem Naguib à propos du recrutement de la nouvelle Chief Information Officer.

Barracuda sécurise l’e-mail, les réseaux, les données et les applications au moyen de solutions qui s’adaptent au développement des entreprises. Au niveau mondial, plus de 200.000 organisations utilisent les produits de l’entreprise, dont le siège central se trouve à Campbell en Californie.