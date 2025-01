Arm nomme Eric Hayes au poste d’Executive VP of Operations

Le groupe britannique de puces Arm Holding a nommé Eric Hayes au poste d’Executive Vice President of Operations avec effet immédiat. Hayes dirigera l’exécution des activités opérationnelles axées sur plusieurs produits et solutions, et fera rapport au CEO d’Arm, René Haas.

Hayes vient de Fungible Inc. établie à Santa Clara (Californie), dont il fut le CEO jusqu’au rachat de l’entreprise par Microsoft en 2023. Fungible Inc. développe du matériel et des logiciels en vue d’améliorer les performances et la fiabilité des centres de données.

Précédemment, Eric Hayes occupa divers postes de direction dans le secteur des semi-conducteurs. Il fut senior vice president et general manager chez Inphi Corporation et remplit des fonctions de direction chez Marvell Technology, Cavium et Broadcom.

Hayes décrocha un baccalauréat en electrical engineering au Georgia Institute of Technology et suivit des cours de gestion à The University of Chicago Booth School of Business Booth School of Business