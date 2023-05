Adrian McPhee nommé CTO chez Bol.com

La firme de commerce électronique Bol.com a engagé l’Australien Adrian McPhee (44) pour lui confier le poste de Chief Technology Officer. Il succède à Jurrie van Rooijen, qui assuma au cours des treize dernières années la responsabilité de l’informatique et des développements technologiques au sein de l’organisation.

Adrian McPhee renforcera à partir du 1er juin l’équipe directoriale de Bol.com. Précédemment, il a occupé des fonctions de direction dans le domaine technologique au sein de plusieurs entreprises. Ces cinq dernières années, McPhee travailla chez LeasePlan, tout récemment comme CTO. Dans cette fonction, il était entre autres responsable de la stratégie technologique, de l’architecture, de l’ingénierie, des données & de l’analytique, ainsi que du développement de la cybersécurité et des capacités ‘cloud’ au niveau mondial pour LeasePlan.

Transition amorcée

Le CTO en partance, Jurrie van Rooijen, joua, selon le géant de l’e-commerce, un rôle en vue dans l’évolution suivie par Bol.com ces dernières années. C’est ainsi que conjointement avec son équipe, il amorça la transition d’un magasin en ligne vers une plate-forme ‘retail-tech’ et assura la modernisation de la branche technologique et de la plate-forme des données. Sous la direction de van Rooijen, une architecture de nuages et de services flexible et évolutive fut également introduite. Il prend à présent une pause avant de rechercher un nouveau défi à relever.

Bol.com occupe plus de 2.800 personnes aux Pays-Bas et en Belgique. Depuis 2012, l’entreprise fait partie d’Ahold Delhaize.