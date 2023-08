Une nouvelle fonction d’envoi de photos de haute qualité pour WhatsApp

Meta déploie actuellement une nouvelle fonction pour WhatsApp, permettant aux utilisateurs d’envoyer des photos de qualité supérieure. A court terme, cela devrait être également possible pour les vidéos.

La nouvelle fonctionnalité vient d’être annoncée au moyen d’une vidéo sur Facebook, l’autre grand service de Meta. La possibilité de transférer des photos de qualité supérieure n’est pas vraiment inattendue dans la mesure où la fonction était plus tôt cette année déjà apparue dans une version bêta de WhatsApp pour Android.

La mise à jour ne signifie du reste pas que vous puissiez envoyer vos photos dans leur qualité originale. Il y aura encore et toujours de la compression sur ces dernières, même si elle sera moins lourde qu’avec la résolution par défaut de WhatApp, à savoir 920 x 1.280 pixels. Quiconque enverra des photos via le nouveau bouton HD, pourra désormais compter sur une qualité maximale de 3.024 x 4.032 pixels.

Le transfert de photos HD prendra non seulement un peu plus de temps, mais aussi une part quelque peu plus importante de l’ensemble des données. La fonction sera déployée à partir de cette semaine vers les appareils iOS et Android, mais il se pourrait que cela dure quelques semaines, avant que tout un chacun reçoive la mise à jour. Meta signale entre-temps qu’elle prépare une fonction HD comparable pour les vidéos.