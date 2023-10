Dorénavant, vous pourrez utiliser WhatsApp (beaucoup plus aisément) à des fins privées et professionnelles sur un même appareil

Meta vient d’introduire une nouvelle fonctionnalité pour son service de chat WhatsApp, permettant d’utiliser deux comptes WhatsApp simultanément sur le même smartphone.

La mise à jour s’avérera particulièrement utile pour les utilisateurs de WhatsApp qui doivent souvent basculer entre – par exemple – un compte professionnel et un compte personnel. Dans le passé, cela signifiait qu’il fallait d’abord se déconnecter d’un compte, puis se connecter à l’autre. Ou qu’il fallait toujours avoir deux smartphones avec soi, ce qui n’est guère pratique.

Besoin d’une carte SIM supplémentaire

Si vous souhaitez créer un deuxième compte dans WhatsApp, vous aurez besoin d’un deuxième numéro de téléphone et d’une carte SIM, ou d’un smartphone acceptant le multi-SIM ou l’eSIM. Entre-temps, de plus en plus de téléphones mobiles offrent de la place pour une deuxième carte SIM physique, généralement là où vous pouvez également insérer une carte mémoire. A vous de choisir!

Ouvrez ensuite les paramètres WhatsApp, cliquez sur la flèche à côté de votre nom et choisissez Ajouter un compte. Vous déterminez vous-même les paramètres de confidentialité et de notification pour chaque compte. Si vous ne voyez pas encore de flèche à côté de votre nom, soyez patient: la mise à jour sera déployée dans le monde entier dans les prochains jours. Il faudra donc peut-être un certain temps, avant que la nouvelle fonctionnalité soit disponible pour tout un chacun.

Pas encore pour iOS

Pour le moment, la nouveauté n’est disponible que pour les utilisateurs d’Android. On ne sait pas si et quand cette fonctionnalité sera accessible sur l’iPhone.