Cher CIO, voici comment augmenter vos chances de succès

En moyenne, 48% seulement des initiatives numériques sont une réussite. Daniel Sanchez-Reina, vp analyst chez Gartner parle de « malédiction du succès aléatoire. » Mais il y voit également un remède.

Il doit s’agir de l’un des thèmes favoris des CIO : comment augmenter les chances de réussite des initiatives numériques ? Il est d’ailleurs particulièrement frustrant de constater qu’en 2024, 48% des projets numériques n’atteignent toujours pas les objectifs initialement fixés. Un pourcentage qui ressort de l’enquête mondiale annuelle de Gartner auprès de 3.100 CIO et responsables technologiques – soit de loin la plus grande enquête auprès de directeurs IT dont Daniel Sanchez-Reina a présenté les résultats à l’occasion du récent Gartner Symposium de Barcelone.

Qu’à peine la moitié des initiatives soient un succès apparaît comme un score particulièrement décevant, d’autant que nous nous faisons l’écho depuis tant d’années de la nécessité d’un meilleur alignement entre le département IT et le métier. Ou d’une collaboration plus étroite. « Il s’agit là encore et toujours des raisons principales de l’échec. Mais souvent, il est impossible de savoir pourquoi c’est un échec, précise Daniel Sanchez-Reina. Et pourquoi c’est heureusement un succès. Je parle alors tout simplement de succès aléatoire. Il n’y a pas de garantie de succès et il n’y a pas de formule magique. »

Digital Vanguard

Cela dit, Daniel Sanchez-Reina estime au vu des chiffres qu’il existe une manière de vaincre la malédiction du succès aléatoire. « Nous voyons apparaître un groupe de CIO et de CxO qui atteint des taux de réussite nettement plus élevés, soit 71%. Nous les qualifions de ‘digital vanguard’, poursuit Sanchez-Reina. Il s’agit d’un groupe qui n’appartient pas à un secteur spécifique ou à un pays ou continent particulier, et qui ne concerne pas une fonction déterminée. »

Quel est donc leur point commun ? « Clairement, des responsabilités bien partagées. Les CIO et les CxO de ce groupe sont responsables à parts égales des initiatives numériques et ce, de bout en bout. C’est là l’une des clés du succès », considère encore l’analyste. Mais n’est-ce pas précisément le message que nous entendons depuis des années ? « La grande différence est que ce message s’adresse désormais tant au CEO qu’au CFO et aux autres CxO : discuter avec votre CIO et les autres directeurs IT. Sachez que leurs initiatives numériques peuvent ouvrir une nouvelle phase de croissance pour votre entreprise ou votre organisation et apportez-leur tout votre soutien », recommande-t-il.

Par ailleurs, Gartner estime que le ‘digital vanguard’ investit également dans les technologies conviviales accessibles à toutes et tous dans l’entreprise. Et que plus que les autres, il mise sur le développement de compétences numériques dans l’ensemble de l’organisation – et donc pas uniquement sur les informaticiens et les collaborateurs férus de technologie. « Nous constatons que les CxO ‘digital vanguard’ affectent jusqu’à 70% plus de profils métier aux tâches technologiques. Ils collaborent activement avec leur CIO et se rencontrent jusqu’à 4 fois plus que la moyenne. Inversement, on remarque que les CIO aiment dorloter leurs CxO ‘digital vanguard’ et s’assurent que les objectifs commerciaux sont atteints grâce aux initiatives numériques », croit savoir Sanchez-Reina.