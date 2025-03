Hammerspace opte pour le stockage partagé ultrarapide

Le potentiel de révolutionner l’infrastructure GPU existante en améliorant l’utilisation des ressources et l’efficacité énergétique, mais aussi en réduisant nettement les coûts de stockage de l’IA : lors de la présentation de sa technologie Tier 0, Hammerspace n’a pas lésiné sur les superlatifs.

Hammerspace a multiplié son chiffre d’affaires par dix l’année dernière. Pour gérer cette croissance, la société basée à San Mateo a recruté Jeff Giannetti en qualité de Chief Revenue Office (CRO) au début de l’année. Cet ancien de l’organisation commerciale de NetApp travaillait auparavant chez son concurrent WEKA, qui fournit des plates-formes de données dans le cloud pour les infrastructures d’IA.

Data News l’a rencontré dans la Silicon Valley à l’occasion de l’IT Press Tour. « L’IA est l’évolution technologique le plus importante de notre époque », affirme-t-il. « Le défi consiste à créer une infrastructure qui offre un accès rapide aux données non structurées, où qu’elles se trouvent. Quand j’ai vu la façon dont Hammerspace relevait ce défi, il m’a semblé tout à fait naturel de leur apporter mon aide. »

Éliminer les barrières liées aux infrastructures

Outre de grands clients américains comme Meta, la société mère de Facebook, ou Blue Origin, la société aérospatiale de Jeff Bezos (Amazon), Hammerspace parvient à attirer un nombre croissant de clients non américains, en particulier en Europe et en Asie. Cette accélération s’explique aisément. La demande croissante de stockage d’IA et de cloud hybride y est pour beaucoup.

Avec des solutions qui améliorent l’efficacité de l’infrastructure GPU existante, maximisent les performances des GPU et éliminent les silos de données, Hammerspace apporte une réponse astucieuse. Sa volonté constante d’innover vise à « éliminer les barrières infrastructurelles qui constituent un frein pour les utilisateurs et les systèmes de données, comme les grands modèles de langage, l’IA générative, les supercalculateurs et les plates-formes d’analyse de données », explique le CEO David Flynn.

Maximiser les performances des GPU

Hammerspace a présenté sa dernière innovation à la fin de l’année dernière. Baptisée « Tier 0 », c’est une nouvelle couche de stockage qui exploite le stockage NVMe local dans les serveurs GPU pour un stockage partagé ultrarapide. Selon Hammerspace, cette technologie Tier 0 conçue pour éliminer les goulets d’étranglement du stockage et maximiser les performances des GPU a le potentiel de révolutionner l’infrastructure GPU existante : d’une part en améliorant considérablement l’utilisation des ressources et l’efficacité énergétique, d’autre part en réduisant considérablement les coûts de stockage de l’IA.

Le défi consiste à créer une infrastructure qui offre un accès rapide aux données non structurées, où qu’elles se trouvent

« Pour ce faire, nous réunissons toutes les couches de stockage, du Tier 0 à la couche d’archivage, sur une seule plate-forme de données », explique David Flynn. Avec cette Global Data Platform, Hammerspace a déjà transformé la gestion des données dans un monde où il n’est plus envisageable d’enfermer ses actifs numériques dans le silo d’un seul fournisseur. Grâce à sa technologie Tier 0, Hammerspace permet désormais de transformer le stockage local inutilisé de vos serveurs GPU en un élément de cette même Global Data Platform.

Capacité de stockage groupée

Pour illustrer son propos, David Flynn cite l’exemple d’une entreprise qui disposait de 1.000 serveurs GPU dans le cloud, capables de faire tourner 8.000 GPU. Mais elle était loin d’exploiter toute sa capacité. Il y avait 30 pétaoctets de capacité stranded, gaspillée. Grâce à la technologie Tier 0, l’entreprise peut désormais regrouper ces 30 pétaoctets sur une plate-forme avec les 20 téraoctets de stockage NVMe externe (Tier 1) dont elle dispose. À terme, elle pourra compter sur une capacité de stockage groupée de 50 pétaoctets sans investir dans l’infrastructure.