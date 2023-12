Google mise à fond sur l’IA générative

Pour Google, l’IA générative, c’est du sérieux ! Tel est du moins le message que l’entreprise a fait passer durant sa conférence d’utilisateurs Google Cloud Summit d’Amsterdam. C’est ainsi que Google a montré que l’IA générative serait demain omniprésente.

L’IA générative est souvent associée à OpenAI et à Microsoft. Google aurait-elle été prise de vitesse ?

« Depuis l’annonce de Transformers en 2017 [l’architecture de réseaux neuronaux, NDLR], l’intelligence artificielle constitue l’un des piliers de notre stratégie, explique Edward Boute, Country Leader Belux chez Google Cloud. Certes, le grand public associe plus volontiers l’IA à une application concurrente. C’est exact, mais les données offrent un cadre plus vaste », insiste encore Boute, tout en présentant différentes statistiques. « Ainsi, 70% des licornes dans le domaine de l’IA générative utilisent Google Cloud. En outre, j’aime à rappeler que notre vision 10x : Google ambitionne d’être 10 fois meilleure que ce qui existe aujourd’hui. Nous proposons une évolution radicale. La concurrence nous tient en éveil, mais nous ne cherchons pas à l’imiter dans la mesure où cela ne se traduirait que par des améliorations incrémentales.»

Vertex AI et Duet AI

Phil Moyer, VP Global AI Business & Solutions, a dévoilé la manière dont Google Cloud entend concrétiser cette évolution radicale. A cet égard, il identifie deux axes majeurs : Vertex AI et Duet AI. La plateforme de ML Vertex AI associe l’ensemble des outils pour construire, implémenter et supporter les modèles d’IA générative et ML maison. L’utilisateur choisit en l’occurrence parmi un large éventail de modèles. Par ailleurs, il peut grâce à Model Garden faire appel à des modèles en code source ouvert. Ces modèles sont configurables en fonction de scénarios d’utilisation et de modèles de données propres. Et par la suite, l’utilisateur peut entraîner ces modèles avec Google Reinforcement Learning.

Google Cloud a enrichi les modèles disponibles et a mis à jour ses propres modèles. C’est ainsi que le nouveau modèle PaLM-2 est désormais en mesure d’analyser et de synthétiser des documents juridiques et de recherches volumineux. L’API PaLM-2 pour le texte offre à cet égard la possibilité de créer des requêtes permettant de classer ou de rédiger de l’information. Afin d’actualiser les modèles, Google Cloud utilise des Vertex AI Extensions, des outils pour développeurs qui connectent les modèles aux données en temps réel via des API.

L’IA générative est l’une des évolutions qui excite l’homme de la rue



Phil Moyer insiste sur le fait que Google Cloud assure un maximum de transparence à l’utilisateur. C’est ainsi que les ‘model cards’ contiennent toutes les informations essentielles sur le modèle utilisé et précisent la manière dont les données sont entraînées. Par ailleurs, Moyer souligne la présence de filigranes (invisibles) qui permettent grâce à l’IA de distinguer des images générées par rapport à de véritables photos. Le recours à des filigranes doit par ailleurs permettre de reconnaître des vidéos, fragments de texte et sons créés artificiellement.

Assistant

De son côté, l’assistant Duet AI vise à supporter l’utilisateur et est alimenté par l’IA générative. L’outil entend apporter une valeur ajoutée à chaque rôle d’utilisateur, qu’il s’agisse d’un développeur, d’un opérateur, d’un ingénieur de données, d’un spécialiste en sécurité ou d’un utilisateur final. L’assistance intervient au niveau des plateformes de développement, mais aussi sur Google Cloud Platform, Workspaces, Google Meet et d’autres environnements.

Duet AI aide les développeurs à coder plus rapidement et atteindre une meilleure qualité. L’outil propose des lignes de code, après quoi le développeur décide de suivre ou non les suggestions proposées. L’assistant se charge également de la syntaxe recommandée pour les API. Par ailleurs, Duet AI attire l’attention des développeurs sur les licences liées au code. Pour les développeurs moins expérimentés, l’outil explique les règles de code IA en langage naturel, tout en offrant la possibilité de poser des questions de suivi. C’est ainsi que Duet AI explique comment il a procédé.

Cross-Cloud Network

Céline Callewaert, Head of Enterprise Sales Benelux chez Google, a précisé durant le Google Cloud Summit les exigences d’infrastructure liées au déploiement de conteneurs applicatifs au sein de la plateforme Google. « La voie est ainsi ouverte pour une évolutivité horizontale multi-cluster pour les GPU (graphics processing units) et les TPU (tensor processing units) », dixit Callewaert. Et d’ajouter que les clients bénéficiaient ainsi d’un gain de productivité de 45%. Autre nouveauté annoncée, le Cross-Cloud Network qui doit offrir aux utilisateurs un accès rapide et sécurisé aux services de Google au départ de n’importe quel cloud.

Demain, l’IA sera omniprésente

Callewaert a par ailleurs confirmé que Google allait offrir ses services cloud au départ d’un centre de données local via Google Distributed Cloud. Destinée notamment à répondre aux besoins d’entreprises disposant de données ultra-sensibles, cette application est mise sur pied dans le cadre d’un partenariat avec Proximus et LuxConnect.

Dans le domaine de la sécurité, Duet AI interagit avec les produits de cybersécurité de Google, et notamment Mandiant Threat Intelligence qui permet de présenter à l’utilisateur une synthèse des menaces potentielles. Pour sa part, la plateforme de sécurité Google Chronicle présente l’ensemble du contexte, synthétise les divers éléments et présente les étapes à suivre pour éradiquer la menace en question.

Evolution ou révolution ?

Le Google Cloud Summit a permis de constater que Google prenait très au sérieux l’utilisation de l’IA générative. Mais comment recadrer cette évolution dans le contexte d’innovation de Google ? « Tout dépend du niveau d’analyse où vous vous situez, précise Edward Boute. L’IA générative est l’une de ces évolutions qui passionne et questionne l’homme de la rue. Cela étant, nous travaillons sur cette technologie depuis 7 ans déjà et maîtrisons le processus préparatoire. L’IA générative est certainement une avancée majeure tant pour le consommateur que pour le professionnel, mais d’un point de vue technologique, Kubernetes et AlphaFold étaient tout aussi importants. Avec cette différence que ces innovations étaient moins spectaculaires pour le citoyen lambda. »