Solvice: cette scale-up belge élabore un planning complexe avec du logiciel spécialisé

Être grand dans une niche ? Tel est exactement le positionnement de la scale-up gantoise Solvice : l’optimisation mathématique pour gérer rapidement les plannings les plus complexes.

Établie à Gand, la société technologique belge Solvice s’est spécialisé dans la résolution de questions complexes en matière de planification à l’aide de l’optimisation mathématique et d’algorithmes avancés. En ciblant des secteurs comme le service sur le terrain, la planification de personnel et les opérations logistiques, Solvice propose des solutions à base d’API qui aident les entreprises à travailler plus efficacement, à réduire la durée de trajets ou à optimiser la mise en œuvre de moyens. Face à de tels arguments, la question qui se pose d’emblée est de savoir si les progiciels existants des grands acteurs ne répondent déjà pas à ces problématiques. « Absolument pas, réagit catégoriquement le CEO et vétéran de la start-up Bert Van Wassenhove. Sinon, pourquoi tant d’entreprises et d’organisations viendraient-elles frapper à notre porte ? »

Tel fut le cas cet été encore de l’intégrateur ICT Atos qui devait définir les horaires de 45.000 volontaires couvrant 150.000 événements lors des Jeux Olympiques en France. « Un travail qui aurait exigé facilement 5 journées de travail à temps plein et qui a été réalisé par notre ‘solver’ en quelques minutes seulement », précise encore Van Wassenhove. En l’occurrence, l’outil combine spécialisation pointue, technologie évolutive et flexibilité pour gérer cette complexité.

En complément d’autres logiciels

Van Wassenhove cite également l’exemple de De Lijn où la technologie de Solvice a été mise en œuvre pour optimiser la planification de la maintenance des abribus. Microsoft Dynamics Field Service – que l’on peut sans hésitation qualifier de grand nom de l’industrie du logiciel – était en l’occurrence déjà utilisé, mais le ‘solver’ de la solution de Microsoft ne pouvait pas gérer la complexité d’une telle planification. Van Wassenhove : « Notre ‘solver’ est conçu pour être capable de travailler avec des contraintes nettement plus complexes que celles intégrées aux outils standards. C’est ainsi que nous pouvons prendre en compte des fenêtres temporelles spécifiques, des compétences particulières du personnel et même des notions d’équité au sein des équipes.

Dans le cadre des Jeux Olympiques, il s’agissait d’ailleurs d’une exigence explicite de prévoir un équilibre de genres dans les équipes. » Et chez De Lijn, la solution de Solvice a finalement été intégrée par Gronos Groep dans la plateforme Microsoft existante. Cette intégration a été facilitée par l’approche API de Solvice. La différence entre Solvice et un géant comme Microsoft se situe en outre dans la vitesse et la spécialisation. « Microsoft doit proposer des solutions génériques et le fait d’ailleurs très bien. Mais nous nous positionnons dans une niche qui exige une expertise très spécifique, poursuit Van Wassenhove. Notre ‘solver’ est conçu pour permettre de générer rapidement et efficacement des plannings, ce qui peut faire la différence dans des secteurs où la complexité est un facteur déterminant. »

Problème du voyageur de commerce

Solvice a été fondée par Christophe Van Huele qui, au terme de son doctorat consacré à l’optimisation combinatoire, a entrevu le potentiel de cette technologie pour le monde de la planification et de l’organisation de ressources. La première solution pratique qu’il a développée fut d’emblée un succès dans l’optimisation de plannings de travail complexes pour un grand hôpital universitaire de Leuven. Tout en étoffant son équipe d’experts, il a décidé d’étendre le champ d’application de l’optimisation combinatoire à de nombreuses autres solutions ponctuelles pour des clients finaux. Telle fut la base de la plateforme de ‘business decision intelligence’ qu’est désormais Solvice.

‘Le moteur mathématique calcule en quelques minutes, voire secondes, les solutions quasi-optimales à des questions qui prendraient sinon un temps infini’

Trop complexe pour des calculs manuels ? Sans doute faut-il envisager Solvice. « L’un des exemples types est le fameux problème du voyageur de commerce où il faut calculer la route la plus efficace entre plusieurs destinations. Avec notre technologie, il est possible de calculer non seulement les distances et les durées de trajet, mais aussi de tenir compte de facteurs tels que les fenêtres temporelles, les compétences des techniciens ou des exigences client spécifiques », explique encore Van Wassenhove.

Le moteur mathématique calcule en quelques minutes, voire secondes, les solutions quasi optimales à des questions qui prendraient sinon un temps infini. En recourant à des heuristiques, des règles mathématiques intelligentes, la complexité devient gérable. « Nous cherchons à rendre notre solution la plus optimale avec plus de 95% de fiabilité, même s’il est difficile de le prouver en raison de la quantité impressionnante de possibilités », note encore Van Wassenhove.

Applications dans divers secteurs

Si des secteurs très différents sont confrontés à des planifications complexes, l’un des domaines les plus importants est celui de la gestion du service sur le terrain, où des techniciens mobiles doivent être planifiés de manière la plus efficace possible. Pour un client américain avec une flotte de plus de 400 véhicules, Solvice a par exemple permis une réduction de 25 à 30% des temps de déplacement. Autre domaine d’application : la logistique et la gestion d’entrepôt, comme ce fut le cas chez De Lijn. Par ailleurs, la planification de personnel représente un défi majeur. Des entreprises comme McDonalds utilisent Solvice pour l’optimisation de leurs équipes. Van Wassenhove : « Notre technologie permet de déterminer le nombre exact de collaborateurs qu’il faut prévoir, les compétences qui sont requises ainsi que la répartition équitable et efficace des équipes. »

Les solutions – souvent d’ailleurs pour des clients internationaux – sont en général intégrées via des API à des solutions existantes comme Microsoft Dynamics ou SAP ainsi que dans des plateformes logicielles ayant un composant de planification. Souvent, Solvice intervient comme une sorte d’IA cachée dans des outils comme Skedulo (gestion de collaborateurs mobiles) ou Strobbo (planification du personnel). L’entreprise fait appel à des partenaires pour l’implémentation et l’intégration dans des écosystèmes plus vastes, même s’il est important que les clients mettent d’abord de l’ordre dans leurs données, afin notamment que des données sur les temps de trajet, les compétences et l’expertise des collaborateurs ou encore les préférences de clients soient correctes et totalement intégrées.

Gestion du changement

La gestion du changement joue évidemment un rôle de premier plan. « C’est en tout cas ce que nous avons constaté au fil du temps. Les personnes sont souvent réticentes face à de nouveaux plannings, surtout si ceux-ci ne correspondent pas à leur intuition », admet Van Wassenhove. C’est pourquoi Solvice intègre des fonctions telles que l’intégrité des algorithmes, ce qui permet de répartir équitablement la charge de travail et de respecter les préférences personnelles. En outre, la transparence permet d’améliorer la confiance dans la technologie. « Les outils d’explicabilité qui permettent aux utilisateurs de savoir comment les décisions sont prises facilitent certainement l’adoption de la technologie et limitent les réticences », conclut le CEO.