Crystal DBA : gestion de base de données assistée par l’IA

Le principe de la base de données as-a-service (DBaaS) facilite déjà grandement le travail des administrateurs de bases de données en le déchargeant de plusieurs tâches opérationnelles. Crystal DBA va aujourd’hui plus loin en y ajoutant de l’intelligence artificielle.

Crystal DBA, c’est avant tout l’œuvre de Johann Schleier-Smith. L’homme a principalement fait ses armes dans le monde des réseaux sociaux, puisqu’il a été CTO et fondateur de if(we), la plateforme à l’origine de réseaux sociaux comme Tagged et Hi5 qui comptaient plus de 300 millions d’utilisateurs à leur apogée. Et cette première aventure lui a permis de constater de visu à quel point il était difficile d’étendre rapidement une infrastructure sous-jacente.

L’expertise PostgreSQL pour tous

« En plus d’Oracle et de MySQL, nous travaillions également avec PostgreSQL à l’époque », explique Johann Schleier-Smith lors d’une séance de l’IT Press Tour dans la Silicon Valley. PostgreSQL, parfois abrégé en Postgres, est un serveur de base de données relationnelle (RDBMS) open source et gratuit qui constitue une alternative aux autres systèmes de gestion de base de données, qu’ils soient open source ou propriétaires.

Johann Schleier-Smith dit avoir vu la popularité de la base de données Postgres exploser au cours de la dernière décennie. Un phénomène qu’il explique par une impressionnante dynamique communautaire, PostgreSQL s’appuyant sur une communauté mondiale de développeurs et d’entreprises. « Mais travailler avec ce système nécessite une véritable expertise », insiste-t-il. « Et celle-ci est assez rare. » Avec Crystal DBA, la nouvelle start-up qu’il a lancée l’été dernier, il souhaite mettre cette expertise à la portée de tous.

Votre nouveau coéquipier : l’IA

Johann Schleier-Smith veut enrichir l’expertise de Crystal DBA en matière de gestion de bases de données Postgres grâce à l’intelligence artificielle. « L’IA se décline sous de nombreuses formes, comme les chatbots, les agents et les copilotes », commente-t-il à ce propos. « Mais l’IA peut aussi être un coéquipier. Pensez par exemple à un collègue qui effectuerait des tâches de contrôle en arrière-plan sans que vous deviez toujours le lui demander explicitement. »

Cette forme d’automatisation poussée permet aux entreprises de compléter ou de remplacer leur service de base de données géré (DBaaS) existant par une self-managing database, une base de données autogérée. Bien que les deux offrent une forme d’automatisation, une base de données qui se gère elle-même est beaucoup mieux adaptée aux besoins spécifiques de chaque application.

Automatisation : spécifique à l’application ou générique

L’automatisation offerte par les services de bases de données gérés est très différente, puisqu’elle est avant tout générique. Le fournisseur de services cloud qui propose une telle option ne décharge donc les administrateurs de bases de données que d’une série de responsabilités administratives comme l’installation de la base de données, les correctifs logiciels de routine, les sauvegardes et le remplacement de systèmes défectueux. En d’autres termes : il s’agit de tâches que le fournisseur de services cloud peut chaque fois exécuter de la même manière et qui sont aisément automatisables à grande échelle.

En revanche, un service de base de données géré peut difficilement – voir ne peut pas du tout – prendre en charge l’énorme quantité de paramétrages spécifiques aux applications nécessaires pour assurer le bon fonctionnement d’une base de données de production. « Une base de données Postgres compte par exemple plus de trois cents paramètres », indique Johann Schleier-Smith à titre d’exemple.

Conseils de configuration sur mesure

« Crystal DBA doit être considéré comme un outil qui possède l’expertise d’un administrateur de base de données. Toute cette expertise est pour ainsi dire enfermée dans une boîte », poursuit Johann Schleier-Smith. « Grâce à un outil de communication comme Teams ou Slack, vous pouvez solliciter cette expertise pour obtenir des suggestions concrètes sur les possibilités d’améliorer la configuration de votre base de données. »

Ce faisant, l’outil prend également en compte les objectifs que vous avez définis en termes de performance et de disponibilité. Une base de données autogérée permet ainsi de définir un objectif de management de haut niveau, comme « optimiser les coûts tout en maintenant une disponibilité de 99,99% », puis déterminer ce qu’il faut faire pour l’atteindre.

Crystal DBA propose à la fois une version gratuite et une version payante de sa solution. La version gratuite n’examine que le fonctionnement actuel de votre base de données. La version payante – 200 dollars par serveur de production et par mois – s’intéresse également aux données antérieures et offre notamment des fonctions de contrôle et d’alarme, ainsi que des liens vers des applications comme Slack.