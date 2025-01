​Comment Dropsolid transforme les « expériences numériques »

La ‘Digital Experience Company’ : tel est le slogan affiché par Dropsolid. Et un slogan que la firme belge concrétise différemment de ses concurrents puisqu’elle combine code source ouvert, IA et souveraineté numérique au sein d’une plateforme maison.

Fondée à Gand en 2013 par Steven Pepermans et Dominique De Cooman, Dropsolid a mis au point la Digital Experience Platform (DXP), un produit purement ‘made in Belgium’, mais qui s’appuie sur une structure existante associant des technologies open source comme celles de Drupal (gestion de contenu) et Mautic (automatisation du marketing). L’utilisateur de Dropsolid se voit donc proposer d’emblée des solutions ‘ouvertes’. « Et la souveraineté numérique est une valeur clé importante qui caractérise notre produit, insiste Dominique De Cooman, CEO de Dropsolid. Pour nous, cette souveraineté implique que nos clients restent propriétaires de leur technologie et de leurs données, indépendamment du choix du fournisseur. Notre mission est de rendre ce contrôle à nos clients. »

La conversation n’a débuté que voici 5 minutes à peine que le message est limpide : l’entreprise est un farouche adversaire des systèmes fermés où les clients sont souvent dépendants de logiciels propriétaires, de clouds et de contrats. « Il ne s’agit pas là d’une philosophie purement théorique, mais de principes que nous appliquons bel et bien dans la pratique dans le cadre de la Dropsolid Experience Cloud », se plaît-il à souligner.

Une plateforme à 3 piliers

La DXP comprend la gestion de contenu avec Drupal comme moteur sous-jacent, l’automatisation du marketing sur la base du produit open source Mautic, et une customer data platform (CDP) maison. Drupal permet de gérer efficacement du contenu multilingue et multicanal complexe, qu’il s’agisse d’un vaste portail public ou d’une plateforme de distribution au détail. Et avec Mautic, Dropsolid propose en outre de puissants outils d’automatisation de campagnes de marketing sur la base de leur contenu. Songez à des courriels personnalisés ou à des ‘customer journeys’ qui stimulent la conversion et/ou dopent la fidélisation des clients. Le tout est encore enrichi du CDP, une solution qui collecte et intègre des données de clients en provenance de différentes sources. L’offre doit permettre aux entreprises non seulement de mieux comprendre leurs clients, mais aussi de leur proposer des expériences personnalisées en fonction d’analyses de comportement. La DXP propose aux clients un environnement cohérent et flexible pour gérer et personnaliser leurs interactions numériques.​

Pourquoi l’open source ?

Toujours selon De Cooman et le cofondateur Steven Pepermans, la force de Dropsolid réside d’une part dans un choix clair et mûrement réfléchi pour la technologie à code source ouvert. « Cette option n’offre pas seulement des avantages techniques, mais est aussi un choix stratégique qui permet de garantir la flexibilité et l’indépendance de notre produit, précise Steven Pepermans. L’open source permet à nos clients de profiter d’une communauté mondiale de développeurs. Cela signifie des innovations plus rapides et une dépendance moindre par rapport aux grands éditeurs de logiciels commerciaux. D’ailleurs, nous contribuons pour notre part également beaucoup et de manière très volontariste à la communauté open source. Cela fonctionne de manière très positive dans les deux sens : tant pour nous que pour nos clients. C’est ainsi qu’autour de Drupal, nous sommes l’un des plus gros contributeurs et l’un des principaux acteurs de référence. »

‘La souveraineté numérique est une valeur clé importante qui caractérise notre produit’

Dropsolid a ainsi sponsorisé 71 projets et des dizaines de problèmes ont été solutionnés au sein de l’écosystème Drupal. L’expertise de l’entreprise a d’ailleurs été reconnue par un Drupal Gold Partnership, une certification qui n’est attribuée qu’à des bureaux qui contribuent significativement à la communauté.

La souveraineté et l’IA comme différenciateurs

Et comme il se doit, l’IA trouve sa place dans l’offre. « L’IA est certes un élément essentiel de notre stratégie visant à proposer des expériences numériques personnalisées, mais que nous abordons différemment et à notre manière », ajoute De Cooman. C’est ainsi que l’IA est notamment déployée dans les applications comme la personnalisation basée sur l’analyse du comportement des clients. « En fonction de l’endroit où vous cliquez et de votre comportement en tant que visiteur d’un site web ainsi que des interactions que vous générez, un contenu différent vous sera proposé », explique Pepermans. Ce faisant, les sites web peuvent être adaptés automatiquement en fonction des centres d’intérêt du visiteur dans le cadre d’une segmentation basée sur le comportement de clic. « Certes, toute entreprise est à la recherche de cas d’usage intéressants avec l’IA, croit savoir De Cooman. Or ce type de projet n’est pas toujours évident à mettre sur pied. Recherche-t-on purement des économies de coûts ? Ou plutôt de se créer un avantage concurrentiel ? »

« Nous travaillons depuis 2019 déjà sur l’IA dans le domaine Drupal, poursuit le CEO, mais nous estimons désormais que l’avenir réside surtout dans les agents d’IA et l’IA souveraine. » Voilà qui mérite quelques explications. Pour ce qui est des agents d’IA, Dropsolid vise l’automatisation de tâches telles que la gestion de contenu et les campagnes de marketing. Ces agents peuvent exécuter des instructions spécifiques, comme l’optimisation de balises ou le classement de contenus, ce qui améliore la productivité des entreprises.

La souveraineté IA, une demande

« Dans le cadre de la souveraineté IA, les entreprises sont en mesure de gérer en local leurs algorithmes et données, ce qui leur permet de rester indépendantes des fournisseurs de cloud et des hyperscalers, tout en bénéficiant d’une transparence totale sur l’activité précise de l’IA », explique Steven Pepermans. Ceci est surtout important pour les clients de secteurs où la vie privée et la sécurité sont primordiales, comme les institutions publiques et les industries régulées. C’est ainsi que le service public allemand Bundesagentur für Arbeit – le pendant allemand du Forem – exige que toutes ses données et technologies restent en local. « Nos clients, et notamment l’agence allemande pour l’emploi, apprécient le contrôle que permettent nos solutions, ajoute Pepermans. Ils veulent savoir très précisément et à tout moment où leurs données sont stockées et comment elles sont utilisées. »

« En l’occurrence, nous constatons une demande croissante pour des solutions d’IA pouvant à la fois fonctionner en local et être compatibles avec des modèles open source, enchaîne De Cooman. Nous avons reçu près de 300.000 € de subsides de la VLIO [l’agence flamande pour l’innovation et l’entreprenariat, NDLR] pour mener des recherches sur l’IA souveraine. Grâce à ce soutien, nous avons développé des algorithmes capables de concurrencer ceux des grands acteurs technologiques, tout en étant entièrement ouverts et transparents. »

Chez Dropsolid, cette souveraineté ne se limite pas à l’IA, mais concerne aussi toutes les technologies et données. « À une époque où la protection des données figure comme l’une des priorités des organisations, il s’agit là à nos yeux d’un élément crucial », souligne De Cooman. D’ailleurs, l’entreprise s’active également à implémenter la certification ISO 27001, un standard international qui garantit la protection des données.

Challenger belge

Dropsolid se positionne elle-même comme un challenger sur un marché dominé par de grands acteurs comme Adobe et Sitecore. Mais contrairement à ces entreprises qui ciblent souvent les acteurs du Fortune 500, Dropsolid s’adresse au segment intermédiaire ainsi qu’au secteur public et aux ASBL. « Nous offrons la puissance et la flexibilité d’une solution de type entreprise, mais sans les limitations liées à un écosystème fermé », résume De Cooman. Les clients vont de prestataires de services RH à des banques en passant par des gestionnaires d’énergie et des assureurs. Les administrations belges et européennes comptent parmi leurs partenaires importants, mais Dropsolid dessert aussi des organisations commerciales en quête de solutions flexibles et évolutives. L’un des clients les plus prestigieux est l’autorité aéronautique européenne qui a conclu un contrat de plus de 4 millions €. Parmi les autres références – plus locales -, citons Toerisme Vlaanderen, UZA, Acerta, Jan De Nul Group, Touring, TVH, Kinepolis, Sleeplife et Beobank.

Dropsolid emploie quelque 85 collaborateurs, dont plus de 50 experts Drupal. Pour son dernier exercice fiscal, l’entreprise a passé le cap des 8 millions €, soit une 10e année de croissance en continu. Près de 1 million € est constitué de revenus récurrents pour la plateforme DXP.