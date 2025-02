Une lampe intelligente pour éviter les chutes et soutenir les soins

Le vieillissement et la pénurie de personnel obligent le secteur à trouver des alternatives pour assurer les soins aux plus âgés. Grâce à un modèle d’IA avancé, la lampe intelligente de Nobi assure tant la prévention que la détection des chutes. « Nos collaborateurs sont plus sereins. »

Les lampes Nobi ont déjà démontré leur efficacité dans des centres de soins dans le monde. Elles sont conçues pour prévenir les chutes, offrir une intervention rapide en cas de chute et permettre d’analyser les causes de ces chutes. « Dans le monde, une personne de plus de 75 ans tombe toutes les secondes, explique Stijn Verrept, CTO de Nobi. Avec souvent des conséquences graves, sachant que les systèmes traditionnels de détection sont défaillants dans 80% des cas, ce qui réduit les chances de survie. »

Stijn Verrept, CTO de Nobi : « Une plateforme permettant d’ajouter constamment de nouvelles fonctions. »

La puissance de la lampe intelligente réside dans une combinaison de technologie, de convivialité et de design. « Chaque seconde, un capteur infrarouge balaie l’espace. Si une personne se trouve au sol et ne réagit pas, le système envoie automatiquement une alarme, ce qui permet au soignant d’intervenir grâce à une communication à double sens. » Cela permet de réduire le temps d’intervention de 20 à moins de 4 minutes en moyenne, ce qui sauve des vies et limite les complications.

Privacy by design

La lampe de Nobi agit tant de manière réactive que préventive. Ainsi, l’éclairage intelligent, et notamment l’éclairage légèrement tamisé la nuit, aide les résidents à mieux voir et limite les risques de chute. Par ailleurs, la lampe avertit les prestataires de soins en cas de risque de chute élevé et analyse les causes des chutes pour prévenir de futurs incidents. « La lampe permet de réduire les risques de chute, parfois jusqu’à 84% dans certains centres de soins. »

Grâce à l’IA, la lampe analyse les comportements et propose des solutions, par exemple sur les habitudes de sommeil, pour de meilleurs soins préventifs. « Nous avons opté pour une approche ‘privacy by design’ », insiste Stijn Verrept. C’est ainsi que l’application d’IA qui détecte une chute tourne sur un processeur Jetson de Nvidia intégré dans la lampe. Celle-ci ne transmet donc aucune donnée dans le cloud. « Les résidents choisissent eux-mêmes les données qu’ils veulent partager et sous quelle forme : animation abstraite, images réelles ou absolument rien. Et après 14 jours, les images sont automatiquement effacées de la lampe. »

Complément, pas substitution

Le centre de soins Gerkenberg de Bree utilise les lampes Nobi avec succès. Son directeur, Dirk Vroonen, en précise les avantages. « Grâce à Nobi, nous pouvons éviter les chutes et réagir plus rapidement, surtout la nuit lorsque le personnel est en nombre plus réduit. » Il insiste aussi sur le fait que les lampes sont un complément au travail des soignants et ne sont nullement destinées à les remplacer.« Nos collaborateurs sont plus sereins car ils savent que les résidents sont en sécurité. »

Par ailleurs, les analyses offrent une plus-value pratique. « Dans le cas d’un résident qui se réveille souvent la nuit, nous identifions un schéma de sommeil irrégulier, ce qui permet de prendre des mesures appropriées. » Avec plus de 5.000 chutes détectées et un impact positif sur l’utilisation de la lampe, nous pouvons parler d’un changement de paradigme dans les soins aux personnes âgées avec Nobi », affirme Dirk Vroonen.

Nouveau standard

Un autre atout de cette lampe est son intégration aisée dans les systèmes existants des MRS, comme le souligne Dirk Vroonen. « La lampe de Nobi se connecte sans problème à nos systèmes d’appel existants sans devoir recourir à des équipements supplémentaires. Il a suffi d’étendre notre réseau Wi-Fi, un investissement qui devait de toute façon être réalisé. »

Stijn Verrept considère la lampe comme une plateforme, comparable à un smartphone, qui permet d’ajouter constamment de nouvelles applications.« Nous envisageons de nouvelles fonctions, comme la détection de la toux ou le monitoring de la qualité de la respiration via des systèmes externes. À court terme, nous prévoyons également de faire fonctionner les lampes dans un cadre domestique. »