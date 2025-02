Nouveauté chez Data News: AI@Work – comment les entreprises adoptent l’IA

Data News offre désormais aux entreprises belges qui utilisent l’IA un place en vue et ce, tant sur le site que dans le magazine. AI@Work devrait ainsi devenir une source d’inspiration pour quiconque souhaite utiliser l’intelligence artificielle dans sa ou ses organisation(s).

L’intelligence artificielle, et en particulier l’IA générative, est l’une des principales priorités technologiques des CIO et autres responsables IT. Et l’IA est là pour rester dans les années à venir. Ou plutôt: elle va changer la donne. Mais de nombreuses organisations sont réticentes et, surtout, de nombreux projets d’IA en démarrage sont bloqués en phase de test. Data News veut aider à trouver des solutions avec AI@Work. Comment faire évoluer votre projet d’IA initial en un précieux business case?

AI@Work disposera d’une rubrique permanente à la fois sur le site web et dans le magazine. L’objectif est d’inspirer tous les CIO, CTO, CDO, informaticiens et responsables stratégiques qui souhaitent lancer un projet d’IA. Pour ce faire, nous mettrons l’accent sur les entreprises belges qui adoptent déjà pleinement l’IA. Nous ne ciblerons pas seulement le secteur ICT même, mais nous chercherons aussi des histoires inspirantes en matière d’IA dans tous les domaines. Comme nous, vous serez étonné de voir à quel point l’IA est déjà utilisée dans les endroits les plus surprenants et dans des secteurs inattendus. Vous ne voulez rien manquer d’AI@Work? Faites dans ce cas AI@Work votre favori ou inscrivez-vous à la newsletter quotidienne.