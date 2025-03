BNP Paribas Fortis s’associe à Mistral pour disposer de ses propres assistants d’IA internes

BNP Paribas Fortis, la plus grande banque en Belgique, a déjà déployé un assistant d’IA interne pour quelque 8.000 de ses 10.000 collaborateurs. A cette fin, la banque fait appel à la firme française Mistral AI.

Yara: tel est le nom de l’assistant, semblable à un chatbot interne, qui aide les employés de la banque à analyser et à résumer des documents, ou à traduire des rapports. ‘Depuis février, 8.000 de nos 10.000 employés utilisent déjà Yara’, déclare Anthony Belpaire, Head of IA chez BNP Paribas Fortis. ‘Notre assistant d’IA est conçu pour faciliter la vie de nos collaborateurs, explique Belpaire. ‘C’est un outil précieux, surtout pour les collègues de la salle de trading, qui doivent analyser des documents d’investissement en quelques secondes seulement’, ajoute-t-il. La banque, qui est connue pour son trilinguisme (néerlandais, français et anglais), utilise également l’assistant pour traduire des rapports.

Anthony Belpaire, Head of AI chez BNP Paribas Fortis.

Tous les efforts en matière d’IA sont centralisés au sein d’une seule équipe ‘et on peut considérer qu’il s’agit là d’une véritable scale-up entre les murs de BNP Paribas Fortis’, poursuit Belpaire. ‘Nous développons des solutions d’IA pour toutes nos branches professionnelles. C’est le travail d’une équipe de 80 personnes, dont des analystes business intégrant des experts, des data scientists et des ingénieurs en apprentissage machine’, affirme Belpaire. En plus de l’assistant Yara, la banque utilise également l’IA pour automatiser toutes sortes de processus impliquant une énorme quantité de données non structurées. L’IA est aussi utilisée pour acheminer les courriels.

Assistants spécialisés

En plus de l’assistant d’IA général, BNP Paribas Fortis recourt également à des outils d’IA plus spécialisés pour des profils spécifiques. C’est ainsi qu’avec Yara.Code, un assistant pour les programmeurs a été développé, tandis que Yara.Invest est un assistant d’IA pour les experts en investissements. Cet outil les aide à analyser des documents, à générer du contenu et à personnaliser la communication avec les clients. ‘Yara.Invest est un assistant qui soutient nos collègues, sans pour autant les remplacer’, souligne M. Belpaire. ‘Il leur permet surtout de fournir plus rapidement des contenus pertinents, directement dans les trois langues si nécessaire, et d’accroître ainsi la satisfaction des clients.’

Le type de réponse du chatbot peut également être ajusté en quelques clics, comme par exemple pour donner une réponse très détaillée aux experts purs et durs ou une réponse plus simple et plus générale à un client qui est plutôt un investisseur débutant.

Mistral sur les serveurs de la banque

Yara.Invest repose sur le modèle Mistral AI LLM, qui tourne sur les propres serveurs de la banque. Mistral est une entreprise française à laquelle Belfius fait aussi appel pour développer des chatbots de la nouvelle génération, entre autres. Belfius a même pris une participation dans l’entreprise.

‘Nous formons le modèle avec notre propre terminologie et nos propres produits bancaires et d’investissement, ce qui garantit que les traductions et tous les textes générés sont toujours pertinents dans notre contexte’, explique Belpaire. La banque utilise également une stratégie ‘human-in-the-loop’, par laquelle l’assistant d’IA ne traite que les informations provenant de documents approuvés. ‘Cela minimise le risque d’informations incorrectes’, selon lui.

Pour un meilleur service en fin de compte

‘Nous observons déjà des gains de temps significatifs et une plus grande satisfaction des employés. Et en fin de compte, cela génère un meilleur service pour nos clients’, conclut Belpaire. La prochaine étape consistera à rendre l’assistant d’IA transactionnel, afin que les clients puissent, par exemple, toujours recevoir une réponse personnelle le dimanche à 5 heures du matin à propos d’un dépôt de 50 euros qu’ils ne voient pas apparaître sur leur compte. ‘C’est vers ce type d’expérience client que nous voulons tendre’, conclut le Head of AI.