WhatsApp va permettre de modifier les messages déjà envoyés

WhatsApp permettra bientôt d’effectuer des modifications dans des messages déjà envoyés. ‘Que vous souhaitiez corriger une faute de frappe ou ajouter un contexte supplémentaire à votre message, nous vous offrons plus de contrôle sur vos clavardages’, a annoncé le service de messagerie.

Après la toute prochaine mise à jour, les utilisateurs pourront adapter leurs messages en y appuyant longuement durant les quinze minutes suivant l’envoi et en choisissant ‘Modifier’ dans le menu. Les messages adaptés seront alors clairement marqués comme tels, afin que les destinataires sachent que des modifications y ont été apportées. Cette procédure est appliquée depuis assez longtemps déjà par le service de messagerie Slack et par quelques autres.

‘Comme pour tous les messages personnels, médias et conversations, vos messages et les modifications que vous effectuerez, seront protégés par une cryptage bout-à-bout’, selon WhatsApp. La mise à jour est déployée actuellement au niveau mondial et sera disponible pour tout un chacun dans les prochaines semaines.