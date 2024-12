WeTransfer limite les transferts gratuits à dix par mois

Le service d’envoi de fichiers WeTransfer limite désormais à 10 par mois le nombre de transferts gratuits pour les utilisateurs.

La nouvelle limite s’applique depuis ce mois-ci déjà, selon WeTransfer. Parallèlement, WeTransfer ajoute quelques avantages à son abonnement gratuit, notamment une augmentation de la limite de la taille des fichiers, qui passe de 2 à 3 Go. Il n’y a plus non plus de restrictions au niveau des portails – les dossiers pour collaborer avec les clients -, dans les avis et les évaluations, et dans la protection par mot de passe pour tous les transferts. Jusqu’il y a peu, il s’agissait là de fonctionnalités ‘premium’ payantes.

WeTransfer – qui a été racheté par l’italienne Bending Spoons en juillet – modifie également la structure tarifaire générale. C’est ainsi qu’il existe à présent un nouvel abonnement WeTransfer Starter revenant à 6,99 euros par mois. Cet abonnement offre les mêmes avantages que l’abonnement gratuit, mais fait passer la limite de taille de fichier à 300 Go. Les précédents abonnements Pro et Premium sont en outre fusionnés en une formule Ultimate unique.

En collaboration avec Dutch IT Channel