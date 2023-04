Western Digital enquête sur un piratage d’entreprise

Le spécialiste du stockage Western Digital enquête sur un incident de réseau au cours duquel des inconnus ont eu accès à des données.

Le fabricant de disques durs, SSD et autres systèmes de stockage déclare qu’à cause de l’incident, certains éléments et opérations commerciales ont été perturbés. Des services en ligne basés sur My Cloud et My Cloud Home, Home Duo, OS 5, SandDisk idi et SanDisk Ixpand Wireless Charger sont également indisponibles depuis quelques jours déjà.

Chez Western Digital, on déclare que des inconnus ont mis la main sur des données de systèmes. L’entreprise examine à présent le volume et la nature des données concernées et collabore avec des experts externes pour étudier la question.