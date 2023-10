Votre arrière-plan Zoom impacte votre fiabilité auprès des autres

Les participants à des visioconférences trouvent leurs interlocuteurs ayant des plantes et des livres derrière eux plus fiables que ceux ayant par exemple leur living en arrière-plan.

Les premières impressions ont des effets majeurs, influençant par exemple le choix d’un partenaire romantique ou même l’issue de condamnations pénales. C’est pourquoi de nombreuses recherches ont été effectuées sur la meilleure façon de se présenter. Mais avec l’émergence de programmes tels que Zoom et Teams depuis la pandémie du coronavirus, ces premières impressions se font de plus en plus en ligne. Or ce sujet a fait l’objet de beaucoup moins de recherches.

Des chercheurs de l’université de Durham au Royaume-Uni ont par conséquent étudié l’effet de votre arrière-plan lors d’appels vidéo. Ils viennent de publier leurs résultats dans la revue scientifique PLOS ONE.

Un morse sur un iceberg

Les chercheurs ont demandé à 167 adultes de visionner des images fixes qui semblaient avoir été prises lors d’une visioconférence. Chaque image montrait le visage d’un homme ou d’une femme avec, en arrière-plan, un espace de vie, une pièce floue, des plantes d’intérieur, une bibliothèque, un mur vierge ou encore la photo d’un… morse sur une banquise. Les participants ont indiqué à quel point ils trouvaient chaque visage compétent et digne de confiance.

Il en est ressorti qu’ils jugeaient les visages avec des plantes d’intérieur ou une bibliothèque en arrière-plan comme plus fiables et plus compétents que les autres. Les visages avec un espace de vie ou une photo (morse sur une banquise) derrière eux ont obtenu les scores les plus bas. Voyez les graphiques ci-dessous.

Le graphique de gauche montre le degré de fiabilité des visages (plus il est élevé, mieux c’est) en fonction de l’arrière-plan. Et le graphique de droite montre le degré d’expertise des visages en fonction de l’arrière-plan. (Originalité = Le morse sur une banquise). Image: Cook et coll., 2023.

Les femmes plus fiables

Les chercheurs ont remarqué autre chose. Les visages souriants ont obtenu des scores plus élevés que les visages à l’expression neutre. De plus, les femmes ont obtenu des scores de fiabilité et d’expertise légèrement plus élevés que les hommes.

Les scientifiques soulignent que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si ces résultats s’appliquent également à d’autres cultures. La plupart des visages de la base de données utilisée appartenaient par exemple à des participants blancs (voir illustration ci-dessous). Mais si vous voulez faire bonne impression lors d’appels vidéo, mieux vaut vous asseoir devant une bibliothèque avec quelques plantes d’intérieur, et sourire de temps à autre.

Exemples d’images que les participants devaient juger. Beeld: Cook et coll., 2023.

En collaboration avec KIJK Magazine. Sources: PLOS ONE, PLOS via EurekAlert!. Photo: visuals/Unsplash