USA/semi-conducteurs: Samsung et Texas Instruments obtiennent plusieurs milliards d’aide

Le département américain du Commerce a annonce le versement de plusieurs milliards de dollars d’aide publique en faveur de projets d’usines de semi-conducteurs prévus par les entreprises Samsung Electronics et Texas Instruments dans le Texas et l’Utah.

Cette aide s’inscrit dans le cadre du CHIPS Act, la loi voulue par le président sortant Joe Biden et qui vise à accélérer le développement de l’industrie des semi-conducteurs sur le sol américaine. Dans le détail, le groupe sud-coréen Samsung va recevoir 4,75 milliards de dollars en soutien d’un projet d’investissement de 37 milliards de dollars qui doit permettre de renforcer ses lignes de production et des unités de recherche et développement déjà existantes dans le centre du Texas, avec à la clef 3.500 emplois supplémentaires, et 10.000 emplois de construction pour renforcer ses installations.

Texas Instruments de son côté devrait recevoir 1,6 milliard de dollars pour soutenir un projet de financement de 18 milliards de dollars afin de développer dans le Texas et l’Utah des unités de production de semi-conducteurs de génération actuelle, avec cette fois 2.000 emplois supplémentaires et des milliers d’emplois de construction.