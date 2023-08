Une publicité pour l’Apple I de la main de Steve Jobs vendue aux enchères pour plus de 162.000 euros

Un A4 manuscrit du regretté Steve Jobs a été adjugé le week-end dernier pour 175.759 dollars (162.370 euros). Il s’agissait du brouillon d’une publicité pour l’Apple I, mais quand même: de manière inattendue, ce bout de papier a permis de récolter un montant six fois plus élevé que prévu.

Septante-cinq euros pour un ordinateur. Certes ‘uniquement le circuit imprimé + le manuel, une véritable aubaine’. De l’espace sur ce circuit et des instructions précises pour toutes les alimentations, 8 Kilo-octets de mémoire interne, extensible à 65 Ko, une sortie pour moniteur, le logiciel de pilotage intégré, une entrée pour clavier. Même pas l’appareil en tant que tel donc, qui allait se retrouver dans un magasin d’informatique de Mountain View en 1976 en tant que premier ordinateur Apple, mais un brouillon manuscrit d’une publicité pour un prédécesseur beaucoup plus simple de ce qui deviendrait plus tard l’Apple I: c’est ce brouillon qui a été vendu le week-end dernier à la maison d’enchères RR Auction de Boston pour le montant record de 175.759 dollars (162.370 euros).

Objets de collection informatiques

L’enchère étonnamment élevée pour ce brouillon manuscrit révèle une fascination toujours énorme pour les objets de collection de la toute première ère des micro-ordinateurs. La période d’avant 1977, lorsque les Apple II, Commodore PET et Tandy TRS-80 bien connus sont arrivés sur le marché, représente dans la mémoire collective une sorte de préhistoire, au cours de laquelle les premiers prédécesseurs rudimentaires des ordinateurs domestiques ont été bricolés dans des clubs informatiques, et où les tout premiers produits commerciaux sont apparus dans les vitrines des magasins d’informatique.

Comme l’Apple I, basé sur les spécifications figurant sur le bout de papier vendu aux enchères, qui finit par aboutir dans des magasins d’informatique de la Silicon Valley, d’Evanston (Illinois), de Bloomington (Indiana) et de New York. Comme vous le savez peut-être sans boîtier en plastique ni clavier: l’enceinte en bois entourant l’ordinateur et le clavier, avec lequel l’Apple I est entré dans l’histoire, a été assemblé par les propriétaires eux-mêmes.

Brouillon

Le bout de papier, qui a été vendu aux enchères à Boston, est entré en possession de son propriétaire, lorsqu’il a rendu visite à Jobs et à l’autre co-fondateur d’Apple, Steve Wozniak, dans leur garage de Palo Alto. Selon les historiens de l’informatique, il présente tellement de similitudes avec une publicité pour l’ordinateur Apple I parue dans le magazine informatique Interface Magazine qu’il ne peut s’agir que d’un brouillon.

Le lot vendu aux enchères comprenait également deux Polaroids provenant du magasin d’informatique Byte Shop de Mountain View, montrant un Apple I assemblé, complet avec clavier et moniteur, et ce même écran sur lequel tournait une version de Basic, le langage de programmation utilisé au début de l’ère de l’informatique domestique, devait servir aussi de système d’exploitation.