Une firme d’IA allemande lève un demi-milliard de dollars d’investissement

L’entreprise allemande Aleph Alpha spécialisée dans l’intelligence artificielle a récolté plus de 500 millions de dollars dans le cadre d’une nouvelle phase d’investissement. Avec cet argent, la jeune pousse déclare qu’elle va pouvoir concurrencer OpenAI et de grandes firmes telles que Microsoft en Google dans le domaine de l’IA.

Aleph Alpha crée des modèles de langage IA comparables à l’outil ChatGPT de l’entreprise américaine OpenAI. Aleph Alpha a été fondée en 2019 et entend développer des programmes d’IA susceptibles d’être utilisés par les pouvoirs publics et l’industrie.

‘Grâce à ce tout nouvel investissement, nous allons amplifier davantage nos capacités et permettre à nos partenaires de prendre de l’avance dans cette évolution technologique’, affirme Jonas Andrulis, directeur d’Aleph Alpha.

Parmi les investisseurs figurent le groupe de capital risque Innovation Park Artificial Intelligence, le géant de l’ingénierie Bosch Group et la firme de vente au détail et d’informatique Schwarz Group, propriétaire de la chaine de supermarchés Lidl. Le fondateur de l’entreprise, Andrulis, a déclaré hier lundi lors de l’annonce de la levée de fonds à Berlin que les dirigeants politiques ne doivent pas se montrer trop stricts au niveau des règles attendues en matière d’IA: ‘Nous avons encore besoin aussi de quelques acteurs, pas uniquement d’arbitres.’ Le vice-chancelier allemand Robert Habeck était présent lui aussi et a qualifié Aleph Alpha ‘d’incroyable histoire à succès’.