Un nouveau CEO chez INNOCOM

L’actuel CEO d’INNOCOM, Johan van Looy, a un successeur en la personne d’Hans Verheggen qui dirigera l’entreprise à partir du 1er janvier prochain.

INNOCOM – un spécialiste en transformations stratégiques – signalait en juin déjà que son actuel CEO, Johan van Looy, allait donner une autre trajectoire à sa carrière professionnelle. Aujourd’hui, INNOCOM annonce lui avoir trouvé un successeur en la personne d’Hans Verheggen.

Hans Verheggen

Hans Verheggen possède plus de 20 années d’expérience dans le secteur de la consultance, au niveau tant national qu’international, dont ces cinq dernières années en tant que ‘partner’ chez Deloitte. L’architecture professionnelle, la transformation numérique et la stratégie technologique ne sont donc pas du tout des sujets inconnus pour lui. Selon INNOCOM, ce furent en fin de compte la complémentarité de son expérience avec celle de l’équipe directoriale existante, ainsi que sa correspondance personnelle avec la culture ouverte de l’entreprise qui constituèrent les facteurs déterminants du choix de sa personne.



‘J’ai opté pour INNOCOM en raison de sa solide réputation, de son excellent travail de la connaissance associé à l’IC Institute, et de son ancrage local’, déclare Hans Verheggen dans un communiqué de presse. Verheggen assumera la fonction de CEO à partir du 1er janvier. En attendant, il assurera une transition fluide, conjointement avec l’équipe directoriale en place.