Un écran OLED et une plus grande capacité de stockage pour Steam Deck

La console portable de Valve fait l’objet d’une mise à jour. Elle sera désormais disponible avec un écran OLED, une capacité de de stockage supérieure et une meilleure batterie.

Valve, la société à l’origine de la plate-forme et la boutique de jeux en ligne Steam, avait lancé sa Steam Deck début 2022, une console vous permettant de faire tourner de nombreux jeux PC sur Steam également de manière mobile. Près de deux ans plus tard, l’appareil reçoit sa première mise à jour matérielle.

Le nouveau modèle (Valve 3) sera disponible en deux versions: avec 512 Go pour 569 euros et avec 1 To de capacité de stockage pour 679 euros. Elles seront toutes deux livrées avec un écran OLED d’une résolution de 1.280 x 800 pixels, ainsi qu’avec un support HDR par rapport à l’écran LCD de la version originale.

De plus, la nouvelle console Steam Deck utilise un APU (puce) de 6 nm, alors qu’il s’agissait auparavant d’un APU de 7 nm. La batterie passe également de 40 à 50 Wh. Valve 3 promet ainsi jusqu’à 12 heures de temps de jeu, contre 2 à 8 heures pour la Steam Deck originale. L’écran s’agrandit également légèrement, passant de 7 à 7,4 pouces.

La Steam Deck à écran OLED sera mise en vente à partir du 16 novembre. La version à 256 Go de la console à écran LCD restera en vente en tant qu’option la moins chère (419 euros). Les versions LCD à 64 et 512 Go de capacité de stockage seront progressivement supprimées. Elles sont actuellement encore disponibles, mais seulement jusqu’à épuisement des stocks.