Telenet fera tourner plus facilement son réseau mobile grâce à l’IA

Conjointement avec son partenaire Ericsson, Telenet déclare pouvoir mieux maintenir opérationnel son réseau mobile et donc réduire le nombre d’incidents, en y introduisant l’IA.

Mettre en œuvre un réseau mobile est un travail complexe, mais le maintenir opérationnel avec une demande changeante des différents types d’utilisateurs finaux s’avère encore plus difficile. Telenet et Ericsson déclarent à présent y arriver en appliquant l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage machine sur leur réseau 5G.

Le duo explique recourir pour ce faire à l’Ericsson Operation Engine et au logiciel Ericsson Cognitive. Plus de 110 règles d’automatisation seront ainsi mises en œuvre pour réduire le nombre d’incidents de 16 pour cent. Il en résultera une disponibilité réseautique de 99,91 pour cent, laquelle avait plus tôt cette année déjà été confirmée aussi par l’évaluateur de réseau indépendant OpenSignal.

L’automatisation aura aussi des effets sur la consommation de courant, selon les deux acteurs, même si ici, aucun chiffre concret n’est cité. Les deux firmes s’attendent néanmoins à ce que l’IA diminue encore davantage la consommation énergétique.

‘Nous sommes fiers de la couverture du réseau 5G atteinte jusqu’à présent et nous tablons sur une couverture supérieure à 65 pour cent de la population d’ici la fin de cette année’, déclare Luc Bruynseels, CTO de Telenet. ‘Nous continuerons d’utiliser le leadership technologique d’Ericsson et l’expertise de Telenet pour améliorer nos réseaux 5G et permettre à davantage d’utilisateurs belges d’en exploiter le potentiel.’