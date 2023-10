Xiaomi va intégrer un nouveau système d’exploitation dans Xiaomi 14 et 14 Pro

Ces appareils et le système d’exploitation ne sont provisoirement disponibles qu’en Chine.

Après sa compatriote Huawei, Xiaomi lance également un nouveau système d’exploitation. Le dénommé HyperOS est basé sur Linux, en combinaison avec le système Xiaomi Vela créé en interne. L’entreprise affirme supporter plus de deux cents plates-formes de processeur et vingt systèmes de fichiers. Elle semble aussi vouloir installer le système d’exploitation dans à peu près tout: des smartphones aux plus petits appareils IoT, car le système peut fonctionner sur des appareils équipés 64 Ko à 24 Go de RAM, selon le communiqué de presse.

Xiaomi met beaucoup l’accent sur la légèreté du système d’exploitation et sur la rapidité avec laquelle il peut fonctionner sur des appareils à faible puissance de calcul. Ce dernier point est particulièrement important sur le marché de l’IoT et sur les nouveaux marchés que le géant chinois veut conquérir, comme l’Afrique et les pays plus pauvres du Sud-Est asiatique, où on écoule davantage d’appareils assez simples.

Sécurité

De plus, Xiaomi lance un système de sécurité bout-à-bout, sur une puce distincte. Il devrait être capable de tout traiter et stocker en toute sécurité: depuis les informations biométriques et les mots de passe jusqu’aux verrouillages d’écran.

Enfin, Xiaomi sort également sa propre plate-forme logicielle IoT spécifique. La Vela open source devrait devenir une plate-forme pour toute une série d’appareils ‘intelligents’ de l’entreprise même, mais aussi de tiers. Il s’agit là d’une extension des appareils ‘smart home’ existants de Xiaomi. L’entreprise commercialise depuis un certain temps déjà des appareils intelligents tels que des téléviseurs, et se lancera bientôt également sur le marché des logiciels automobiles. Comme c’est le cas chez les concurrents comme Samsung, le système d’exploitation devrait garantir que tous ces appareils communiquent correctement entre eux et offrent une expérience similaire.

Le système d’exploitation équipera principalement les Xiaomi 14 et 14 Pro, les produits-phares de l’entreprise, qui ne sont actuellement disponibles qu’en Chine, ainsi qu’une télévision et une montre intelligentes (également uniquement disponibles sur le marché chinois).

Bye bye Android

Xiaomi n’est pas le premier fabricant chinois de smartphones à lancer un système d’exploitation entièrement nouveau. Huawei s’était en effet déjà vu contrainte de développer son HarmonyOS, après s’être retrouvée sur la liste noire établie par le gouvernement américain. Ce dernier interdit aux entreprises américaines comme Google de commercer avec Huawei, par crainte d’espionnage.

Jusque-là, Huawei, comme la majorité des fabricants mondiaux de smartphones, recourait à un système d’exploitation basé sur Android. Jusque tout récemment, Xiaomi fonctionnait également sous Android et semble à présent vouloir s’en détacher. L’entreprise ne figure actuellement pas sur liste noire américaine. Elle y avait bien été mise brièvement par le président de l’époque, Donald Trump, mais elle en a ensuite été retirée, car elle n’entretiendrait pas de liens étroits avec le gouvernement chinois. Cela ne l’empêche cependant pas de suivre désormais sa propre voie.