Une économie annuelle possible de plus de 300 euros pour quiconque compare les services télécoms

Les consommateurs belges peuvent économiser plus de 300 euros par an en comparant les prix des services de télécommunications fixes ou les packs de services fixes et mobiles. Voilà ce qu’a déterminé le régulateur des télécommunications, l’IBPT.

L’Institut Belge des services Postaux et des Télécommunications a de nouveau réalisé une étude comparative sur les prix des offres de télécommunications fixes et convergentes. L’IBPT appelle à des comparaisons via son site internet meilleurtarif.be, car les consommateurs restent largement passifs, lorsque les opérateurs modifient leurs plans tarifaires. Comparer ou combiner les marques, tel est le mantra du régulateur. C’est d’autant plus vrai qu’il y a eu beaucoup de hausses de prix cette année.

Si des économies maximales allant jusqu’à 120 euros par an sont possibles sur le marché mobile, selon un message émis par le régulateur le mois dernier, le potentiel d’économies est plus important encore avec les offres fixes et convergentes. La différence entre les solutions les moins chères des différentes marques peut s’élever à près de 150 euros par an pour certains profils, voire atteindre 278 euros par an pour le profil ‘célibataire sans mobile’.

Economiser encore plus en combinant les opérateurs

Les plus importantes économies peuvent être réalisée par les profils combinant services fixes et mobiles. Ces services convergents représentent 64 pour cent des packs achetés par les Belges. Ceux qui combinent des opérateurs pour les besoins fixes (internet, télévision, téléphonie fixe) et pour les besoins mobiles peuvent réaliser des économies encore plus substantielles.

Concrètement: avec une ‘solution mixte’, des économies de 170 euros (pour des besoins très intensifs) à 353 euros (pour des besoins très limités) sont possibles, selon l’IBPT. Il s’agit là de l’écart sur un an entre la moyenne des marques Orange, Proximus, Telenet et VOO d’une part et des marques secondaires et opérateurs alternatifs ou la solution mixte d’autre part.