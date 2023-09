Un projet pilote pour aider les citoyens à choisir un abonnement de télécommunications

Tout au long du mois d’octobre, les citoyens en difficultés numériques peuvent se rendre dans un bureau de poste et y recevoir de l’aide pour sélectionner un opérateur télécom. Ce nouveau service s’inscrit dans le cadre d’un projet-pilote, lancé à l’initiative du SPF Économie et de bpost et visant à accompagner les usagers dans leurs démarches administratives, annonce jeudi bpost par voie de communiqué.

Au total, 65 bureaux de poste, répartis aux quatre coins du pays, offrent cette nouvelle assistance numérique. Un service bien nécessaire quand on sait que 46% des Belges sont exposés à l’exclusion numérique, selon le Baromètre de l’Inclusion Numérique 2022 de la Fondation Roi Baudouin.

Concrètement, des aidants numériques se tiendront à disposition dans les bureaux de poste participants afin de comparer avec les clients les prix des offres des opérateurs télécom. Ils réaliseront une analyse de leurs besoins, de leur tarif actuel et des offres disponibles sur le marché, grâce à meilleurtarif.be, le comparateur de prix développé par l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT). Plus globalement, les conseillers pourront également aider les citoyens dans leurs démarches en ligne.

“Les consommateurs pouvaient déjà comparer les prix de l’énergie, nous les aidons désormais à faire de même pour l’Internet, la télévision et le téléphone”, souligne la ministre des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste, Petra De Sutter. Le projet pilote sera ensuite évalué et analysé.

Ce n’est pas le premier partenariat entre Bpost et le SPW Finances puisque les deux institutions s’étaient déjà associées précédemment dans le cadre du Plan d’inclusion numérique. Dix-sept bureaux de poste en Wallonie accompagnent ainsi jusqu’à la fin octobre les citoyens dans leurs démarches pour demander notamment l’étalement du paiement d’une taxe régionale ou la réduction de leur précompte immobilier.