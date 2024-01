Test: Le OnePlus 12 – pas pliable, mais durable

Avec l’Open, OnePlus avait fin de l’année dernière lancé sans doute l’appareil pliable le plus impressionnant à ce jour. Non seulement en raison de la jointure presqu’invisible de l’écran pliable, mais surtout aussi en raison de son incroyable optique. Sachant que le nouveau OnePlus 12 est conçu autour d’un îlot d’appareils photo presqu’identique, c’est avec des attentes particulièrement élevées que nous avons entamé notre test.

Avec le OnePlus 12, le constructeur chinois fête son dixième anniversaire sur le marché des smartphones. Une petite fête qui se devait d’être couronnée par un appareil 5G haut de gamme, selon OnePlus qui estimait que pour ce dernier lancement – nous pouvons l’affirmer après une période de test de dix jours -, elle avait ouvert presque tous les registres. Vous le remarquerez non seulement dans l’imposant îlot d’appareils photo, mais également dans les performances (OnePlus revendique le meilleur score benchmark AnTuTu à ce jour avec 2.333.033) et dans l’écran exceptionnel de 6,82 pouces, auquel nous avons consacré un encadré séparé. Sachez déjà qu’il offre des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, ce qui est une nouvelle particulièrement bonne pour les joueurs, et est livré avec Aqua Touch, ce qui vous permettra de le commander parfaitement même sous une averse (ou avec les doigts moites).

Trinity Engine

La source de puissance est la Snapdragon 8 Gen3 Mobile Platform, qui est supportée par le Trinity Engine développé en interne par OnePlus. Voilà qui devrait surtout garantir une expérience d’utilisation fluide, même pour les travaux les plus difficiles. Comme pour illustrer ces dires, sachez que vous pourrez intégrer jusqu’à six applis (pour un maximum de 72 heures) dans la mémoire, de sorte que les applications fréquemment utilisées telles que Mail, WhatsApp ou Google Maps soient rapidement accessibles à tout moment, sans qu’elles ralentissent le système quelque part. Le Trinity Engine contribue également à la nouvelle fonctionnalité HyperTouch, qui permet à l’écran de réagir encore plus vite à vos effleurements.

Le OnePlus 12 est piloté pat la Snapdragon 8 Gen3 Mobile Platform. © OnePlus

L’ingénieux système de refroidissement Dual Cryo-velocity V qui, selon OnePlus, dispose d’une zone de rafraîchissement plus grande que celle des appareils concurrents, permet également l’overclocking du jeu de puces (comprenez le surcadençage ou des vitesses d’horloge plus élevées). Ajoutez-y – selon la version – 12/16 Go de RAM rapide et 256/512 Go de capacité de stockage, et vous obtenez un nouveau leader du classement AnTuTu. A titre de comparaison, le OnePlus 11 5G affichait 1.473.552 points il y a un an. On peut donc affirmer que son successeur est devenu 37 pour cent plus puissant dans tous les domaines.

Le fabricant a accordé pas mal d’attention supplémentaire au système de refroidissement du smartphone. © OnePlus

Recharge sans fil

Une autre différence d’avec son prédécesseur, le OnePlus 11 5G, c’est que la recharge sans fil est de retour. En combinaison avec un chargeur compatible, il fonctionne aussi très rapidement grâce à la technologie AirVOOC 50W. Pour vous donner une idée: après 23 minutes de recharge, la batterie vide est déjà à moitié pleine. De nombreux téléphones mobiles ne peuvent y arriver, même avec le câble.

Cependant, rien ne vaut une recharge avec l’adaptateur SuperVOOC 100 W (fourni d’origine), qui recharge le smartphone de 1 à 100 pour cent en 26 minutes seulement (ou jusqu’à moitié en 11 minutes). Peu de téléphones mobiles sur le marché se rechargent aussi rapidement que les produits-phares de OnePlus, nous le savons par expérience. Le retour de la recharge sans fil n’était certes pas une réelle nécessité à nos yeux, mais il est bien sûr toujours agréable que cela soit à nouveau possible. C’est ainsi que dans les voitures modernes, qui disposent de plus en plus d’un ‘plateau de recharge’ à bord, il suffit d’y déposer simplement votre smartphone. Même si par expérience, il apparaît que les écrans de téléphone s’agrandissent plus rapidement de nos jours que les endroits dans les voitures où il est possible de recharger des gadgets sans câble. Ajoutons encore que la borne de recharge de notre voiture était bien trop petite pour ce OnePlus 12 surdimensionné (dimensions: 16,43 x 7,58 x 0,92 cm).

Selon le fabricant, la batterie de 5.400 mAh offre une autonomie de presque deux jours complets (1,9) en utilisation normale, soit environ vingt pour cent de plus que la batterie du OnePlus 11 5G.

L’îlot

Il est temps à présent d’examiner de plus près cette impressionnante configuration d’appareils photo. Au risque de nous répéter, elle est très similaire à l’îlot du OnePlus Open. La principale différence réside dans l’appareil photo principal grand angle de 50 MP avec f/1,6 et stabilisation optique de l’image, équipé du capteur d’image LYT-808 de Sony. L’appareil de OnePlus est équipé d’un capteur de 48 mégapixels avec LYT-T808: il a quelques mégapixels de moins, mais il s’agit d’un capteur dit ‘à pixels empilés’ qui fonctionne encore légèrement mieux. Cela mérite d’être souligné, d’autant plus que le OnePlus Open coûte au minimum 1.599 euros, tandis que le prix du OnePlus 12 démarre à 949 euros.

Les prises de vue de l’appareil photo principal sont nettes, respectueuses des couleurs et surtout très pures. Bien qu’il soit largement possible de modifier cela par vous-même (si vous le souhaitez) au moyen de l’arsenal habituel de filtres et autres ‘embellisseurs’.

Le nouveau OnePlus 12 ne manque pas d’objectifs. Notez également le téléobjectif périscopique positionné à l’horizontale. © OnePlus

Si vous aimez zoomer, le OnePlus 12 embarque un téléobjectif 3x (équivalent: 70 mm) de pas moins de 64 mégapixels de type périscopique. Cela signifie que les objectifs optiques ne se déplacent pas les uns par rapport aux autres dans la ‘profondeur’ de l’appareil, mais – sans que vous ne vous en rendiez compte – dans la largeur. C’est exactement le même télézoom que celui du OnePlus Open, dont on savait déjà qu’il était excellent.

Il est rare que nous ayons pu photographier aussi joliment la lune en début de soirée, à main levée, grâce à la stabilisation optique de l’image, comme nous l’avons fait avec ce smartphone (certes en combinant les zooms optique et numérique). Une tentative similaire avec le Google Pixel 8 Pro a par exemple eu beaucoup moins de succès. Lorsqu’il fit un peu plus sombre, le OnePlus 12 a éprouvé plus de mal à maintenir la netteté du corps céleste, et les appareils changèrent de position: le Pixel 8 Pro s’en tira alors mieux, mais pas de manière aussi spectaculaire que le OnePlus 12 sous un ciel bleu.

Hasselblad

Derrière le troisième objectif se trouve un appareil photo ultra grand-angle de 48 mégapixels à angle de vision de 114°, suffisant pour photographier au moins deux équipes de football côte à côte. Cet appareil photo prend également des prises de vue macro jusqu’à 3,5 centimètres de distance de la cible. Pensez aux gros plans de fleurs, d’insectes, etc. Et ils sont en outre d’une qualité irréprochable.

1/5 L’effet de la technologie HDR est bien visible dans ce paysage hivernal: un avant-plan sombre sur un fond clair, alors que nombre de détails restent visibles dans les arbres. © MvdV 2/5 Les tulipes en arrière-plan sont caractérisées par un effet de flou naturel. © MvdV 3/5 La lune, photographiée à main levée avec le zoom ‘hybride’ (une combinaison des zooms optique et numérique). © MvdV 4/5 Le ‘portrait’ d’une poule. Notez le respect des couleurs et le flou en arrière-plan obtenu en jouant avec le diaphragme. © MvdV 5/5 Une macro-photo de lichens sur un poteau en béton. © MvdV 1/5 L’effet de la technologie HDR est bien visible dans ce paysage hivernal: un avant-plan sombre sur un fond clair, alors que nombre de détails restent visibles dans les arbres. © MvdV 2/5 Les tulipes en arrière-plan sont caractérisées par un effet de flou naturel. © MvdV 3/5 La lune, photographiée à main levée avec le zoom ‘hybride’ (une combinaison des zooms optique et numérique). © MvdV 4/5 Le ‘portrait’ d’une poule. Notez le respect des couleurs et le flou en arrière-plan obtenu en jouant avec le diaphragme. © MvdV 5/5 Une macro-photo de lichens sur un poteau en béton. © MvdV L’effet de la technologie HDR est bien visible dans ce paysage hivernal: un avant-plan sombre sur un fond clair, alors que nombre de détails restent visibles dans les arbres. © MvdV Les tulipes en arrière-plan sont caractérisées par un effet de flou naturel. © MvdV La lune, photographiée à main levée avec le zoom ‘hybride’ (une combinaison des zooms optique et numérique). © MvdV Le ‘portrait’ d’une poule. Notez le respect des couleurs et le flou en arrière-plan obtenu en jouant avec le diaphragme. © MvdV Une macro-photo de lichens sur un poteau en béton. © MvdV

Pour le réglage des appareils photo, OnePlus a une nouvelle fois collaboré avec Hasselblad, le fabricant d’appareils photo reflex légendaires et souvent très chers comme les Hasselblad 500C et 1600F. Cela implique un certain nombre de paramètres de prises de vue et de calibrages des couleurs finement ajustés, qui donnent aux photos, en particulier aux portraits, un aspect un tant soit peu plus professionnel. Notre préféré: l’effet bokeh qui floute joliment l’arrière-plan. Il convient également de mentionner l’algorithme HDR (high dynamic range) actualisé de l’appareil photo, afin de pouvoir gérer encore plus naturellement les grandes différences entre les zones claires et sombres ou les détails à l’avant- et à l’arrière-plan.

Vous êtes plutôt amateur de vidéo? Sachez dans ce cas que le OnePlus 12 dispose de différents réglages pour les cinéastes, le plus sensationnel étant les enregistrements 4K en qualité Dolby Vision HDR. De plus, un mode vidéo Pro Mode (4K, 30 ips), des vidéos de ralenti (1.080p) et des enregistrements 8K à 24 ips sont également disponibles.

Derrière l’ecran Qu’on se le dise: à l’avant, tous les téléphones-phares se ressemblent de nos jours. On y trouve un énorme écran avec une encoche (orifice de perforation ou goutte d’eau) en haut pour l’appareil à selfies et un scanner d’empreintes digitales intégré à l’écran en bas. Seules la diagonale, la résolution et la luminosité diffèrent. Voici une comparaison des spécifications d’écran les plus importantes du OnePlus 12 avec celles de deux concurrents récents: OnePlus 12 • Diagonale de l’écran: 6,82 pouces

• Résolution: 3.168 x 1.440 pixels

• Densité de pixels: 510 ppp

• Luminosité maximale: 4.500 nits GooglePixel 8 Pro • Diagonale de l’écran: 6,7 pouces

• Résolution: 2.992 x 1.344 pixels

• Densité de pixels: 489 ppp

• Luminosité maximale: 2.400 nits Samsung Galaxy S24 Ultra • Diagonale de l’écran: 6,8 pouces

• Résolution: 3.120 x 1.440 pixels

• Densité de pixels: 505 ppp

• Luminosité maximale: 2.600 nits Victoire sur toute la ligne pour le OnePlus 12, en ce qui concerne l’écran 2K ProXDR, mais ce qui est particulièrement étonnant, c’est la luminosité maximale remarquablement élevée. A notre connaissance, il n’existe aucun autre smartphone qui ‘brille davantage’ que le nouveau OnePlus, même si cela constitue surtout un atout lors des journées très ensoleillées en extérieur: à l’intérieur, de telles valeurs de nits ne peuvent que faire mal aux yeux.

Mais encore…

OnePlus sort son nouveau produit-phare avec Android 14 à bord, nappé comme d’habitude d’une sauce OxygenOS, qui constitue l’interface réelle. A propos de logiciels: les utilisateurs peuvent compter sur quatre ans de mises à jour Android complètes et cinq ans de mises à jour sécuritaires.

Un plus intéressant est le capteur IR. Avec ce port infrarouge (en haut de l’appareil) et une application spéciale, vous pourrez commander une grande variété d’appareils électriques, allant de téléviseurs aux systèmes de climatisation en passant par des robots aspirateurs. Pratique si leur télécommande n’est pas à portée de main ou pour faire complètement flipper le personnel d’un magasin d’électronique le 1er avril…

Puisque notre oreille veut aussi être chouchoutée, OnePlus a équipé son nouveau produit-phare de haut-parleurs stéréo supportant Dolby Atmos. L’expérience sonore spatiale Dolby Atmos se retrouve également de plus en plus sur d’autres smartphones, mais on ne peut généralement en profiter qu’en combinaison avec un casque. Ce dernier n’est pas indispensable avec le OnePlus 12. Une autre nouveauté est la 3D Spatial Audio, par laquelle vous pourrez même définir la direction d’où le son doit provenir. C’est ainsi que les sons des jeux proviennent de l’avant, tandis que votre musique Spotify s’écoute à l’arrière et que les appels ou messages arrivent par la gauche ou la droite. Nous ne nous préoccupons jamais ou quasiment de ce point, mais sachez simplement que c’est possible.

Conclusion

Lorsque OnePlus organise une fête, elle le fait dans les règles de l’art et avec enthousiasme. Sachez donc que le OnePlus 12 est un appareil haut de gamme – de l’écran aux appareils photo – avec rien que de la haute technologie à tous les étages. Il s’agit non seulement du smartphone le plus rapide du moment, mais son optique se classe également parmi les meilleures accessibles aujourd’hui. Avec toute la puissance et l’excellente politique d’actualisation de OnePlus, qui comprend des mises à jour de sécurité pendant cinq ans, c’est également un smartphone évolutif dont vous profiterez des années durant.

Des points faibles? À peine, et cela se résume généralement à des détails ou à des goûts personnels. L’exception est l’îlot d’appareils photo, qui déborde fortement: de plusieurs millimètres. C’était également le cas chez le OnePlus Open et c’est une chose à laquelle il faudra s’accoutumer. De plus, nous ne pensons pas que la nouvelle couleur verte (Flowy Emerald, comme l’appelle OnePlus) soit géniale. La version Silky Black que nous avons testée, semble beaucoup plus élégante, mais elle s’avère aussi glissante qu’une anguille. Outre la protection de l’îlot d’appareils photo, il s’agit là d’une deuxième bonne raison de ranger ce OnePlus 12 dans un solide étui dès le premier jour.

Prix ​​indicatifs: le modèle à 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire de stockage coûte 949 euros, alors que la version à 16 Go/512 Go revient à 1.099 euros. L’appareil est disponible dans les couleurs Flowy Emerald et Silky Black.