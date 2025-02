Les banques néerlandaises veulent savoir si vous téléphonez pour lutter contre la fraude 

Le secteur bancaire néerlandais et les entreprises télécoms plaident pour qu’il soit légalement possible pour les banques de vérifier en direct si quelqu’un téléphone pendant un transfert. Ils veulent ainsi prévenir la fraude.

Selon la Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) et la fédération des télécommunications NLconnect, quelque 75 pour cent des virements frauduleux se produisent lors d’un appel téléphonique. Les victimes sont appelées et induites en erreur dans le but d’effectuer un paiement spécifique ou de fournir des codes de confirmation qui permettent aux hackers d’effectuer le transfert.

C’est pourquoi les deux organisations demandent au gouvernement néerlandais et à la chambre des représentants d’adapter la loi sur les télécommunications, afin que les banques et les opérateurs puissent collaborer pour vérifier si quelqu’un téléphone pendant une transaction. La banque pourrait alors intervenir s’il existe plusieurs indices donnant à penser qu’il s’agit d’un acte frauduleux.

L’idée a été baptisée Line Busy et est aujourd’hui déjà utilisée au Royaume-Uni, entre autres, sous l’appellation Scam Signal. Le nombre de tentatives de fraude réussies y aurait diminué de plus de quarante pour cent. Les banques s’attendent à ce que de tels chiffres puissent également être atteints aux Pays-Bas.