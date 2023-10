Google introduit officiellement en Belgique ses appareils Pixel (après sept ans d’attente)

Le géant technologique Google a tenu hier ses derniers produits grand public sur les fonts baptismaux. Il s’agit des smartphones Pixel 8 (Pro), de la montre Watch 2 et des écouteurs Buds Pro. Détail étonnant: pour la première fois, ces gadgets seront officiellement disponibles en Belgique par le truchement de partenariats exclusifs avec Proximus et MediaMarkt, ou simplement via la boutique en ligne de Google.

Ces dernières années, quiconque souhaitait acquérir un smartphone Pixel, pouvait assez facilement l’acheter en ligne via la boutique en ligne ou l’importer de l’étranger. Le fait qu’après environ sept ans, ils soient enfin disponibles dans (certains) magasins belges, est particulièrement appréciable pour les consommateurs qui aiment effectuer leurs achats dans un point de vente familier, où ils peuvent immédiatement s’adresser pour une explication, d’éventuelles réparations, etc. Il n’est pas non plus nécessaire de chercher bien loin les Pixels en ligne, car les appareils se trouvent désormais également dans la vitrine virtuelle du Google Store (belge). Vous pouvez passer immédiatement une précommande, et les appareils seront disponibles à partir du 12 octobre.

Le directeur de Proximus, Guillaume Boutin, lors de l’annonce de la collaboration entre Google et son entreprise. (MvdV)

Du 7a au 8 Pro

En Belgique, la toute nouvelle série Pixel 8 sera non seulement lancée, mais aussi le (meilleur marché) Pixel 7a, introduit en mai et coûtant 509 euros. Les Pixel 8 et 8 Pro seront vendus respectivement à partir de 799 et 1.099 euros en version à 128 Go de mémoire de stockage. Tout client d’un Pixel 8 avant le 17 octobre recevra un jeu d’écouteurs Buds Pro gratuit d’une valeur de 229 euros ou une remise du même montant sur une Pixel Watch 2 coûtant 399 euros.

Bien entendu, Proximus proposera les trois téléphones à des prix inférieurs, en combinaison avec un abonnement mobile. Les prix de l’opérateur débuteront à 199 euros pour le Pixel 8 Pro à 3,5 Go de données par mois, à 149 euros pour le Pixel 8 à 2,5 Go de données et à 49 euros pour le Pixel 7a à 1,5 Go de données. Il s’agit là toujours des modèles dotés de 128 Go de mémoire de stockage. En extra, le client Proximus recevra donc un jeu d’écouteurs Buds.

Intelligence artificielle

Mais assez évoqué l’introduction belge et les prix, il est à présent temps d’examiner de plus près les appareils eux-mêmes. Les nouveaux smartphones Pixel équipés d’Android 14 sont en grande partie dotés d’une touche d’intelligence artificielle (IA), rendue possible par la puce Google Tensor G3. Lors d’une démonstration, nous avons surtout découvert comment les fonctions photo et vidéo en profitaient. Une glacière qui gêne ou une personne dont vous souhaitez vous rapprocher un peu? Avec la ‘gomme magique’ et l’outil de déplacement, c’est un jeu d’enfant.

Le smartphone, la montre et les écouteurs Pixel sont désormais officiellement aussi disponibles en Belgique.

Un autre exemple est celui des fameuses photos de groupe, sur lesquelles il y a toujours des gens qui ne sourient pas ou ferment les yeux. Avec les nouveaux Pixel, vous pourrez rapidement remplacer n’importe quel visage par une autre prise de vue du même visage: l’appareil photo en capturera simplement plusieurs en même temps pour ensuite les ‘coller’ impeccablement grâce à l’IA. La puce Tensor G3 de la version Pro peut non seulement effacer des éléments de l’image, mais également des sons indésirables. Comme ce chien qui aboie en arrière-plan, pendant que vous filmez votre bébé qui babille.

Ce qui est également impressionnant, c’est la façon dont le Pixel 8 utilise l’intelligence artificielle pour rendre chaque image d’un enregistrement vidéo 4K beaucoup plus nette, en particulier lorsqu’il s’agit d’enregistrements réalisés dans de mauvaises conditions lumineuses. Cependant, cette fonctionnalité Video Boost ne sera pas disponible immédiatement, mais sera ajoutée via une mise à jour logicielle au cours du mois de décembre. Evoquons aussi Call Screen, où un assistant IA prend vos appels, découvre de quoi il s’agit, puis les transfère ou les rejette – par exemple s’il s’agit d’appels indésirables. Impressionnant, mais… hélas disponible uniquement sur certains marchés anglophones pour le moment.

La Kia des smartphones

Une différence importante entre le Pixel 8 et le 8 Pro est l’affichage. Le modèle haut de gamme est doté d’un écran Super Actua de 6,7 pouces (1.344 x 2.992 pixels) à luminosité maximale de 2.400 nits, tandis que le modèle 8 ‘normal’ dispose d’un écran FHD+ de 6,1 pouces (1.080 x 2.400 pixels) et s’avère moins net que son grand frère. De plus, le Pixel 8 Pro dispose d’un processeur Tensor G3 au lieu d’un SoC G2 et de 12 Go de RAM contre 8 Go.

La configuration photo est également différente, le Pro utilisant naturellement une meilleure optique notamment, à savoir un objectif grand angle de 50 MP, un objectif ultra-grand angle de 48 MP et un téléobjectif de 48 MP à zoom optique 5x.

Soulignons enfin tout particulièrement la longue durée de support proposée par Google pour le Pixel 8 Pro. Les utilisateurs recevront les mises à jour Android et de sécurité pendant sept ans. L’actualisation sera donc totale jusqu’en 2030 avec cet appareil qu’on pourrait qualifier de ‘Kia des smartphones avec ses sept ans de garantie’. Quant au Google Pixel 8, il se… contentera de cinq ans de mises à jour.

Vous pourrez bientôt découvrir un test détaillé des Google Pixel 8 (Pro) sur Data News.