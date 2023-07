Cloud Group s’étend aux Pays-Bas

Le Cloud Group belge – un fournisseur spécialisé en téléphonie VoIP dans le cloud – sort des frontières nationales pour s’étendre chez nos voisins néerlandais.

Un central téléphonique, oui mais dans le cloud: voilà comment résumer brièvement ce que propose Cloud Group. En outre, l’entreprise offre aussi l’intégration avec Microsoft Teams et des programmes CRM/ERP tels qu’Odoo, ZOHO et Filemaker Pro, ainsi qu’un support local 24/7. A l’entendre, l’entreprise compte plus de 20.000 utilisateurs en Belgique, essentiellement des petites et moyennes entreprises. Ackermans & van Haaren (BEL20), Easy Life, nombre d’instances gouvernementales – tant locales que flamandes -, le fonds des allocations familiales Kidslife, Smartphoto et Delhaize notamment sont quelques références de clients.

‘Nous sommes ravis de pouvoir proposer désormais aussi nos services de téléphonie dans le nuage aux Pays-Bas’, déclare l’administrateur délégué Pieter Roelants. ‘Nous sommes un partenaire complet exploitant un modèle de décharge durable. Notre très longue expérience sur le marché belge nous permet d’offrir le meilleur service possible aux clients, y compris aux Pays-Bas’, ajoute-t-il avec détermination.

Cloud Group a récemment bénéficié d’une nomination en tant que Trends Gazelle réservée aux organisations moyennes en croissance rapide. L’année dernière, l’entreprise avait enregistré une marge brute d’1,8 million d’euros, contre un demi million environ en 2019. Cela s’est traduit en 2022 par un bénéfice de 700.000 euros, contre une légère perte en 2019. En plus de son extension aux Pays-Bas, l’entreprise annonce aussi vouloir continuer sa progression sur notre marché national.