Canalys: ‘Les ventes mondiales de smartphones sur le point de repartir à la hausse’

Les ventes mondiales de smartphones montrent les premiers signes de reprise, après une baisse de 12 pour cent l’année dernière. Voilà ce que révèle le cabinet d’études de marché Canalys. Les ventes devraient certes encore diminuer de 5 pour cent cette année, mais en 2024, les analystes prévoient une croissance mondiale de 4 pour cent.

Les ventes de smartphones étaient fortement sous pression au cours de la période du corona, en partie à cause des confinements en Chine. L’année dernière, les consommateurs se montrèrent réticents à l’idée d’effectuer de grandes dépenses en raison de la forte inflation et des préoccupations économiques. Selon les chercheurs, la bonne nouvelle est qu’à présent, les consommateurs ‘accordent plus de valeur à leurs appareils comme jamais auparavant’ et sont également prêts à y consacrer plus d’argent.

Les jours les plus sombres sont passés

Canalys souligne que le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine renoueront avec la croissance cette année déjà. L’agence a calculé qu’environ 1,13 milliard de téléphones portables seront vendus en 2023. En 2027, ce nombre passerait à 1,25 milliard d’unités.

‘L’industrie des smartphones sort clairement de ses jours les plus sombres, même si les livraisons vers les magasins restent inférieures de plus de 20 pour cent à leur pic de 2017’, selon Canalys.