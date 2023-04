Telenet va augmenter ses tarifs de six pour cent

Le 5 juin, Telenet augmentera les prix de ses abonnements de six pour cent. La précédente hausse de prix date du 19 juin de l’année dernière. A l’époque, l’augmentation avait été de 4,7 pour cent. Pour justifier la hausse, le câblo-opérateur malinois cite à nouveau l’inflation.

‘Nous voulons toujours gérer nos coûts et revenus de façon correcte. Dans ce but, il nous faut tenir compte de la situation économique actuelle’, déclare-t-on chez Telenet. ‘Nous allons ajuster nos tarifs en fonction de l’inflation qui impacte notamment les coûts salariaux et les prix de l’équipement technologique.’

Le pack populaire ONE par exemple passera en juin de 69,10 euros minimum par mois à 73,24 euros minimum. Quant à l’abonnement basic pour internet (Easy), il passera de 31,41 à 33,29 euros par mois.

Telenet avisera personnellement ses clients dans les semaines à venir. Plusieurs prix resteront cependant inchangés. C’est ainsi que les abonnements BASE, les packs divertissement et les coûts d’installation n’augmenteront pas.