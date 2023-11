Scarlet présente un nouveau triple pack avec plus de données mobiles

L’acteur télécom Scarlet élargit sa gamme de packs avec la formule Trio Mobile Hot 13 Go. De plus, l’abonnement Scarlet Hot bénéficiera d’une augmentation de données de 10 à 13 Go, et l’entreprise indique qu’elle n’augmentera pas ses prix en 2024.

Un abonnement Trio Mobile chez Scarlet comprenait déjà l’internet illimité, la télévision numérique (avec décodeur) et un abonnement mobile Cherry (avec 600 minutes d’appel et 6 Go de données) pour le prix de 50 euros par mois. Désormais, vous pourrez également opter pour une combinaison d’internet, de télévision et de l’abonnement mobile Hot, valable pour 13 Go de données mobiles. Cela vous en coûtera 55 euros par mois.

Sur cuivre ou sur fibre

Scarlet dispose désormais de trois packs différents – l’offre démarre avec la formule Trio à ligne fixe pour 42 euros par mois. Toutes les variantes sont disponibles au même prix tant sur cuivre que sur fibre, dans les zones où la fibre optique est disponible. Le prix des formules restera également inchangé en 2024, promet l’acteur télécom dans un communiqué de presse.

Les clients existants disposant d’un abonnement mobile Scarlet Hot bénéficieront de l’adaptation et disposeront désormais de 13 Go de données, soit trois giga-octets de plus qu’avant. Le prix de cette formule reste fixé à 18 euros par mois.