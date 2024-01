Quelle est l’importance de la durabilité chez les opérateurs télécoms belges?

En l’espace de cinq ans, la consommation énergétique des opérateurs télécoms belges a diminué de 9 pour cent, et leurs émissions de CO2 se sont réduites de 19 pour cent, comme il ressort d’une étude effectuée par le régulateur télécom l’IBPT.

Le régulateur télécom IBPT attribue une bonne note aux opérateurs belges pour leurs efforts en matière de durabilité. ‘Il s’agit d’un thème important pour les opérateurs télécoms belges’, telle est la conclusion de l’IBPT. Durant la période 2018-2022, la consommation énergétique des opérateurs télécoms belges a baissé de 9 pour cent, et leurs émissions de CO2 ont régressé de 19 pour cent, selon l’étude. L’IBPT avait en 2022 déjà réalisé une première enquête sur les efforts accomplis en matière de durabilité chez Orange Belgium, Proximus et Telenet, et le régulateur voit à présent des améliorations dans tous les domaines examinés: de la consommation énergétique jusqu’aux émissions de CO2 et au traitement des déchets.

Recyclage des décodeurs TV et des modems

La quantité de déchets câbles, antennes, serveurs, mais aussi smartphones, modems, etc.) a diminué de moitié durant la même période, notamment grâce au recyclage des décodeurs TV et des modems. Ce qui ne manque pas d’étonner, c’est que la consommation électrique de tout cet équipement terminal chez les clients (618 GWh, dont 470 GWh pour les modems et 148 GWh pour les décodeurs TV, ndlr) est tout juste supérieure à celle des trois grands opérateurs télécoms belges (608 GWh).

En moyenne, un modem consomme 100 kWh par an et un décodeur TV 40 kWh. La consommation totale de tout cet équipement exerce par conséquent un impact important. En mode veille, les décodeurs TV de Telenet semblent consommer nettement plus d’énergie que ceux de Proximus. Pour sa part, Orange ne divulgue pas ses valeurs dans l’étude.

Empreinte limitée

Ceci dit, la part du secteur télécom dans la consommation énergétique totale en Belgique est inférieure à 0,2 pour cent. Les opérateurs puisent actuellement quelque 77 pour cent de leur consommation électrique de sources renouvelables et ambitionnent d’atteindre 100 pour cent d’électricité renouvelable ou autoproduite. Toujours selon l’étude de l’IBPT, il apparaît du reste aussi qu’un réseau fixe nécessite jusqu’à 35 fois moins d’énergie qu’un réseau mobile pour expédier une même quantité de données.

Vers la neutralité carbone

En ce qui concerne les émissions de CO2, les opérateurs télécoms les compensent en grande partie en achetant des droits d’émission. Tous les opérateurs veulent cependant évoluer vers une approche ‘réseau zéro’ et ne compenser que par un achat minimal de droits d’émission. Pour y parvenir, ils entendent notamment rendre leur parc automobile encore plus écologique et miser sur la mobilité alternative.

Les opérateurs peuvent en faire plus

L’IBPT conclut cependant que les opérateurs peuvent prendre d’autres mesures encore. Les appareils terminaux pourraient par exemple passer par défaut nettement plus vite dans le mode le plus économe en énergie. Si au bout d’une heure déjà, ils pouvaient par exemple basculer de l’état de veille au mode éco, cela pourrait, selon le régulateur, générer d’un coup une économie supplémentaire de quasiment 20 GWh, ce qui correspond à la consommation de plus de 5.500 ménages, comme l’a calculé l’IBPT pour vous. Mais des paramètres supplémentaires liés à la fonctionnalité pourraient eux aussi apporter leur pierre à l’édifice de la réduction de la consommation. C’est ainsi que le régulateur incite également les opérateurs à faire configurer les consommateurs de manière aisée pour que leur wifi soit automatiquement désactivé à certaines heures.