Proximus va introduire de nouveaux abonnements mobiles avec plus de données

L’entreprise télécom Proximus lancera le 2 mai de nouvelles formules d’abonnement. Avec Proximus Mobile et Business Mobile, les clients résidentiels et professionnels pourront compter sur des volumes de données plus importants.

Selon Proximus, la consommation de données mensuelle moyenne par client ‘postpaid’ a doublé en l’espace de trois ans. Pour répondre à ces besoins, l’entreprise introduira le mois prochain une nouvelle offre mobile. Les clients résidentiels auront le choix entre quatre plans tarifaires différents, avec à la clé des volumes de données plus importants et des vitesses supérieures, grâce au déploiement progressif du réseau 5G de Proximus. Il s’agit des formules suivantes:

• Mobile Essential: 5 Go de données mobiles en plus des SMS illimités et de 150 minutes d’appel pour 16,99 euros par mois.

• Mobile Easy: 10 Go de données mobiles, en plus des appels et SMS illimités pour 19,99 euros par mois. Les clients Mobile Easy auront accès au réseau 5G de Proximus, avec des vitesses jusqu’à 200 Mbps.

• Mobile Maxi: 50 Go de données mobiles, en plus des appels et SMS illimités pour 29,99 euros par mois. Les clients Mobile Maxi bénéficieront de vitesses 5G jusqu’à 500 Mbps.

• Mobile Unlimited: l’abonnement ‘totalement illimité’ pour 49,99 euros par mois. Ces clients bénéficieront de vitesses 5G jusqu’à 1 Gbps. Chez Proximus ‘totalement illimité’ correspond à une politique d’utilisation équitable de 300 Go en Belgique et 62 Go dans l’Union européenne.

Les packs étoffés eux aussi

Les forfaits actuels Mobilus vont disparaître. Les clients existants pourront conserver leur plan tarifaire actuel ou demander de migrer vers l’un des nouveaux forfaits.

Au niveau des packs Flex de Proximus, les volumes de données seront aussi étoffés. Pour Mobile Flex S, le volume de données doublera pour passer de 5 à 10 Go, alors que le volume de données pour Mobile Flex M fera plus que tripler pour passer de 20 à 75 Go. Mobile Flex Unlimited, enfin, sera un tout nouveau plan illimité, dont le prix n’a pas encore été communiqué.

Petites entreprises

L’offre mobile pour petites entreprises subira des modifications similaires. A partir du 2 mai, ces clients auront le choix parmi les forfaits mobiles suivants:

• Business Mobile Essential: 5 Go de données mobiles en plus des SMS illimités et de 120 minutes d’appel, plus les appels illimités vers les lignes fixes et les collègues pour 14 euros par mois (hors TVA).

• Business Mobile Smart: 20 Go de données mobiles en plus des appels et SMS illimités pour 23 euros par mois (hors TVA) avec des vitesses 5G jusqu’à 250 Mbps.

• Business Mobile Maxi: 250 Go de données mobiles en plus des appels et SMS illimités pour 40 euros par mois (hors TVA). Cet abonnement offrira des vitesses 5G jusqu’à 1 Gbps.

• Business Mobile International: données illimitées, appels et SMS illimités (conformément à la politique d’utilisation équitable susmentionnée) avec des volumes supplémentaires pour rester connecté en voyage. Il est question d’1 Go pour surfer aux Etats-Unis, au Canada et en Suisse, plus 600 minutes d’appel et 600 SMS d’itinérance dans ces pays pour une communication internationale vers un pays membre de l’UE ou vers l’une de ces destinations. Business Mobile International permettra d’atteindre des vitesses 5G jusqu’à 1 Gbps pour 55 euros par mois (hors TVA).

Les actuels forfaits Bizz Mobile ne seront plus commercialisés. Les clients existants pourront conserver leur plan tarifaire actuel ou migrer vers l’un des nouveaux forfaits.

Les clients professionnels disposant d’un pack recevront à partir du 2 mai un volume données supérieur. Pour Business Mobile Flex S, le volume de données doublera pour passer de 5 à 10 Go, alors que le volume pour Business Mobile Flex M grimpera de 15 à 75 Go. Les deux abonnements illimités Business Mobile Flex Maxi et Business Mobile Flex Premium offriront, selon Proximus ‘une solution à la mesure des utilisateurs les plus intensifs et des voyageurs d’affaires fréquents’.