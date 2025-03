Proximus lance Flex+ pour offrir ‘l’internet le plus rapide de Belgique’

Avec ses nouveaux packs Flex+, Proximus offrira, à l’entendre, à ses clients l’accès aux vitesses internet les plus élevées via la fibre et la 5G. Les clients résidentiels et les petites entreprises recevront un abonnement gratuit au moteur de recherche Perplexity Pro piloté par l’IA pendant la première année.

Proximus se targue que Flex+ offrira l’accès à l’internet le plus rapide de Belgique, ce qui a été validé par Ookla et nPerf, deux spécialistes en mesurage de la qualité et de la vitesse du réseau, selon l’entreprise télécom. La gamme comprend également les toutes dernières technologies wifi (Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E) assurant une connectivité intérieure optimale.

De plus, Flex+ offrira aux clients la possibilité de personnaliser entièrement leur pack, en choisissant uniquement les services dont ils ont besoin. C’est ainsi que la connexion internet (fibre) pourra être combinée avec un ou plusieurs abonnements mobiles, la TV via Pickx ou une ligne téléphonique fixe. Chaque pack Flex+ ira de pair avec un abonnement d’un an au challenger de ChatGPT, Perplexity Pro.

Formules et tarifs

Flex+ Mega Fibre 500 Mbps: une formule offrant des débits symétriques (les vitesses de téléchargement et d’upload sont identiques) et la technologie Wi-Fi 6. Elle comprend également un abonnement mobile 5G avec 20 Go de données et les appels/SMS illimités. Disponible à partir de 79,99 euros par mois (hors promotions).

Flex+ Giga Fibre 2 Gbps: des débits symétriques avec la technologie Wi-Fi 6E. Intègre également un abonnement 5G avec 20 Go de données et les appels/SMS illimités. Disponible à partir de 89,99 euros par mois.

Flex+ Ultra Fibre 10 Gbps: la formule Flex+ la plus rapide avec des débits symétriques et Wi-Fi 6E. Dans la pratique, cette connexion atteint une vitesse de téléchargement maximale de 8,5 Gbps et une vitesse d’upload de 8 Gbps, car, selon Proximus, 1,5 Gbps et 2 Gbps sont respectivement réservés à assurer la qualité de transmission. L’offre comprend également un abonnement mobile 5G avec 20 Go de données et les appels/SMS illimités. Les prix de ce pack démarrent à 119,99 euros par mois.

Si vous habitez dans une zone où la fibre n’est pas encore disponible, vous pouvez opter pour Flex+ Go, avec 100 Mbps en download et 30 Mbps en upload. En combinaison avec un abonnement 5G avec 20 Go de données mobiles et les appels/SMS illimités, ce pack est disponible à partir de 72,99 euros par mois.

Options supplémentaires

Tous les packs mentionnés pourront être étendus avec Pickx TV. Pour 18 euros par mois, vous aurez alors accès à quatre-vingts chaînes et à TV Replay jusqu’à sept jours après la diffusion. Des abonnements mobiles supplémentaires (20 Go) pourront être ajoutés au pack pour 10 euros par mois, une ligne fixe (avec minutes d’appels illimitées) reviendra à 9 euros par mois.

Les clients existants pourront conserver leur abonnement actuel ou passer à l’une des nouvelles formules. Les anciens packs ne seront plus commercialisés.