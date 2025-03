Proximus Global va proposer l’API réseau de Nokia

Proximus proposera l’API de Nokia via son département international, permettant aux développeurs ou aux entreprises d’utiliser davantage de capacités réseau.

Les deux parties exploreront conjointement les possibilités offertes par les solutions API réseau. Les API de Proximus Global et de Nokia feront également leur apparition dans leurs environnements respectifs. Chez Nokia, les API de Proximus apparaîtront sur la plateforme Network as Code et sur le portail développeurs associé. De son côté, Proximus rendra l’API CAMARA et 5G de Nokia disponible dans le monde entier.

Cette collaboration devrait permettre aux entreprises et aux acteurs télécoms d’exploiter de manière optimale les possibilités de la 5G. Les deux acteurs évoquent comme possibilités le découpage (slicing) ou la détection en temps réel des fraudes, par exemple lors de festivals. Cela permettra à une appli d’utiliser la 5G de manière plus avancée, par exemple en mettant davantage l’accent sur la latence ou les communications critiques. Des éléments qui étaient auparavant uniquement paramétrés par l’opérateur.

‘Proximus Global a toujours proposé une riche gamme d’API de communication via son offre CPaaS. Nous la complétons désormais avec des API réseau pour donner aux entreprises et aux développeurs un accès facile aux capacités du réseau’, explique Christophe Van De Weyer, Chief Product Officer chez Proximus Global et CEO de Telesign qui, avec BICS et Route Mobile, constitue la branche internationale de l’entreprise.

L’accès aux API est un sujet de discussion parmi les installateurs de réseaux depuis plusieurs années déjà. En offrant cet accès aux entreprises ou aux développeurs, des applications pourront voir le jour, qui généreront de nouveaux revenus pour ces développeurs ou pour les opérateurs télécoms. Aujourd’hui, un opérateur gagne principalement de l’argent grâce aux volumes de données. En proposant en outre la vitesse ou des fonctions spécifiques, ce modèle de revenus pourra s’élargir à l’avenir.