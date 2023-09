Proximus évoque l’introduction en Belgique des smartphones Google Pixel

Un opérateur belge qui demande dans les couleurs du logo de Google si vous pouvez garder un ‘secret’ et si vous êtes prêt à ‘quelque chose de grand’, cela ne peut en fait indiquer qu’une chose, à savoir l’introduction imminente des smartphones Pixel sur notre marché. Il était temps.

Il n’y a pas eu d’annonce officielle pour le moment, mais le teaser que Proximus présente sur cette page web, laisse peu de place à l’imagination. Outre le mot coloré ‘secret’, le site présente également un clavardage fictif entre Proximus et Google, par lequel les deux sociétés saluent leur collaboration imminente. Vous pouvez vous inscrire sur cette page pour être les premiers informés de l’actualité par courriel.

Evénement ‘Made by Google’

Cette nouvelle devrait quasiment être le début belge du smartphone Google Pixel. Cela pourrait concerner le nouveau Pixel 8 (Pro), qui devrait être présenté le 4 octobre, lors de l’événement annuel Made by Google. La Pixel Watch 2 pourrait également y voir le jour, la prochaine montre intelligente du géant technologique.

Google fabrique des smartphones Pixel depuis 2016, bien que les appareils aient été construits par HTC et LG au cours des premières années. Les téléphones sont en vente depuis un certain temps dans certains de nos pays voisins. Il y a exactement un an, en octobre 2022, s’ajoutaient à la mini-liste les Pays-Bas, où les consommateurs peuvent actuellement acheter les Pixel 7, 7a et 7 Pro (à partir de 509 euros). Dans une semaine environ, ce sera très probablement le tour de la Belgique.